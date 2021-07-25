Bakanlık raporu: Kadın yerel yönetici oranı yüzde 3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’na göre, yerel yönetici sayısı arttı, ancak kadın yerel yöneticilerin oranı yüzde 3’te kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hazırlandı. Raporda, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün verileri aktarıldı ve 2014 ve 2019 yıllarında yapılan seçim sonuçlarına göre; mahalli idarelerin seçilmiş görevlilerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Rapora göre, 2014 yılında 291 bin 401 yerel yöneticinin 7 bin 404’ü kadındı. 2019’da kadın yönetici sayısı 292 bin 96 yerel yönetici arasında 7 bin 883’e yükseldi. Beş yıl içinde kadın yönetici sayısı artsa da tüm yerel yöneticiler içinde kadın yönetici oranı her iki yılda da yüzde 3’te kaldı.

Rapordaki diğer veriler şöyle:

- Her iki seçimden sonra 30 büyükşehir belediyesine üç kadın başkan seçildi.

- Toplamda 519 büyükşehir ilçe belediye başkanı görev yapıyor. 2014 seçimlerinden sonra ilçe belediyelerinde 23 kadın başkan görev yaparken bu sayı 2019 seçimlerinde 25’e yükseldi.

- 2014’te seçimlerinden sonra 20 bin 498 olan belediye meclis üyesi sayısı, 2019’da 20 bin 745 oldu. Belediye meclis üyeleri içindeki kadın üye sayısı 2014 seçimlerinde 2 bin 198 olurken, 2019 seçimlerinden sonra 2 bin 284 kadın üye görev yaptı.

- 51 il belediye başkanlığına, iki seçimde de tek kadın belediye başkanı seçildi.

- İlçe ve belde belediye başkanı sayısı 2014’te 797 iken, bu rakam 2019’da 789’a düştü. 2014’te 13 olan kadın ilçe ve belde belediye başkanı sayısı, 2019’da 12’ye düştü.

- İl genel meclis üyesi sayısı 2014’te 1251, 2019’da 1271 oldu. 2014’te 60 kadın il genel meclis üyesi varken 2019’da bu sayı 48’e düştü.

- 2014’te 18 bin 413 köy muhtarının 58’i kadın iken, 2019’da sayısı 18 bin 196’ya düşen köy muhtarından 115’i kadın.

- 2014’te 31 bin 635 olan mahalle muhtarı sayısı, 2019’da 32 bin 19’a düştü. 2014’te 622 olan kadın mahalle muhtarı sayısı 2019’da 970’e yükseldi.

- Köy ihtiyar meclis üyesi sayısı her iki yılda da değişmedi. Toplam 80 bin 696 köy ihtiyar meclis üyesi var, üyelerden bin 7’si kadın.

- İki seçim sonuçlarına göre, mahalle ihtiyar heyeti üyesi sayısı 137 bin 781’den 137 bin 780’e düştü. 2014’te 3 bin 419 olan üye sayısı, 2019’da bir azalarak 3 bin 418 oldu. (ANKA)