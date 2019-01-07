Bakanlık, Palu ailesi ve Damat Ustael hakkında soruşturma açtı

Cinayetten tecavüze, çocuk istismarından sadizme, ‘cinlerle iletişim’den işkenceye varana kadar birçok iddia ile gündeme gelen Palu ailesi ve Tuncer Ustael olayıyla ilgili Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı soruşturma başlattı.

Müge Anlı canlı yayında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 21 Aralık’tan beri ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında işlenen olaylarla ilgili Palu ailesi hakkında işlem başlattığını, damat Tuncer Ustael hakkında ise soruşturma açtığını belirtti.

İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi çocukları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz ve cinsel istismarla suçlanan damat Tuncer Ustael’e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyor.