Bakanlık operasyonda kolu kopan mahkûmdan 'hasar masrafı' istedi

2000 yılında Burdur Cezaevi'nde düzenlenen 'Hayata Dönüş Operasyonu' sırasında duvarı delen dozer kepçesinin çarpmasıyla kolunu kaybeden Veli Saçılık hakkında Maliye Bakanlığı 31 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Maliye Bakanlığı’nın 2000 yılındaki 'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan sonra açtığı davada, kol kopmasıyla sonuçlanan duvar yıkımından ötürü oluşan zararın Saçılık ve diğer 60 mahkûm tarafından karşılanmasını istediği anlaşıldı. Davanın son duruşması 12 Kasım’da görülecek.

Burdur Cezaevi’ne yönelik operasyonda dozerler duvarı yıkmış, tutuklular arasında bulunan Veli Saçılık’ın kolu bir kepçe darbesiyle kopmuştu. Çöpe atılan kol, bir sokak köpeğinin ağzında bulunmuştu.

Tahliye edildikten sonra yargılandığı davadan beraat eden Saçılık, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımıştı. AİHM, Türkiye’yi mahkûm ederek, Veli Saçılık’a 46 bin TL ödenmesine karar vermişti. Bu arada Saçılık’ın başvurduğu Antalya 1. İdare Mahkemesi, “dozerle kol koparmanın insanlık dışı olduğunu, devletin hapishanesinde tutuklu bulunan Saçılık’ın güvenliğini ve vücut bütünlüğünü koruması gerektiğine” işaret ederek, 150 bin TL tazminata karar vermişti. Fakat Danıştay, Saçılık’ın, “cezaevinde isyana katıldığını, kol kopmasının kendi kusurundan kaynaklandığını” savunarak, kararı bozmuştu. İşte bu davaya giren bir belge, Saçılık’ın 12 yıldır yargılandığı bir başka tazminat davasını da gün yüzüne çıkardı.

'Söyleyecek söz bulamıyorum'

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, 2001 yılında cezaevindeki 31 bin TL’lik hasar ve zararın, 12 yıllık faiziyle birlikte karşılanması için, Maliye Bakanlığı’nın, aralarında Veli Saçılık’ın da bulunduğu 61 tutukluya Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açtığı anlaşıldı. Diğer dava sürdüğünden bu yargılamanın askıya alındığı, fakat Danıştay’daki karardan sonra yeniden harekete geçildiği öğrenildi. Yargılamanın bir sonraki duruşmasının ise 12 Kasım’da yapılacağı belirtildi.

Veli Saçılık, “Adam duvarı yıkıyor, o koğuşa dozerle dalıyor, kolumu koparıyor. Onun da parasını benden alıyor. Böyle adalet görülmüş değildir. Ben içerde yargılandığım davalardan da beraat etmişim. Devlet memuruyum. Şu an bir sözcük bulamıyorum. Ancak kavgada söylenecek sözler söyleyebilirim” diyor.