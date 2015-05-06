Bakanlık: O mozaiklerde tahribat oluşmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon çalışması sırasında tahribata uğradığı iddia edilen mozaik eserlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık eserlerde herhangi bir tahribatın oluşmadığını, basında kullanılan fotoğrafların, konservasyonun ilk aşamasında çekildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başvuru üzerine, 16 Şubat 2015'te bir ön inceleme komisyonu oluşturulduğu, bazı mozaiklerin restorasyonunda eksiklikler tespit edilmesi üzerine, 13 Nisan'da başlatılan idari ve teknik incelemenin, 27 Nisan'da tamamlandığı belirtildi.

Restorasyonu yapılan İsis Mozaiği'nde, önceki dönemlerde uygulanan vernik tabakasının alınarak, sararmanın giderildiği ifade edilen açıklamada:

"Dolayısıyla, eski ve yeni fotoğraflar arasında renk farkı varmış gibi görülmektedir. Ancak işlemler tamamlandığında mozaik eski rengine tekrar kavuşacaktır" denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada mozaiklerde tahribatın oluşmadığı, konservasyonun devam ettiği, basında kullanılan fotoğrafların, konservasyonun ilk aşamasında çekilmiş fotoğraflar olduğu ve art niyetli kişiler tarafından fotoğrafların üzerinde oynama yapılarak kullanıldığı ifade edildi.

'Botokslu Mozaik' haberine Bakanlıktan tepki

Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilen konunun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun tarafından bizzat yerinde incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süreç devam ederken ve teknik inceleme raporu tamamlanmadan Bakanlığımızı arayan Hürriyet gazetesi muhabirine, teknik incelemenin devam ettiği ve teknik inceleme sonucunda açıklama yapılacağı bildirilmiştir. Buna rağmen Hürriyet gazetesinde "Botokslu Mozaik" manşeti atılarak, bilimsel temele dayanmayan ve basın ahlakıyla bağdaşmayan haber yapılmıştır.

Üstelik söz konusu gazetenin bağlı olduğu grubun internet üzerinden yayın yapan haber portalı radikal.com.tr'de yapılan haberde, mozaiklerin değişime uğramadığı, fotoğrafların değiştirilerek servis edilmiş olduğu ifade edilerek haber yalanlanmıştır.

Aynı art niyetli tutuma müzenin kapatıldığına yönelik haberlerle devam edilmiş, ancak müze kesinlikle ziyarete kapatılmamıştır. Buna rağmen haberin aynı mantıkla ve art niyetle sürdürülmesini kamuoyunun takdirine bırakılmıştır."