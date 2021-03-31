Bakanlık, milyonlarca değerindeki ihaleyi 'pazarlık usulü' ile Metin Güneş'in inşaat şirketine verdi, mahkeme iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) AKP döneminde aldığı ihalelerle tartışma yaratan MET-GÜN’ün patronu Metin Güneş’e ait EZE İnşaat Anonim Şirketi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan milyonlarca lira değerindeki “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi” ihalesi yargıya taşındı. İhale sürecindeki usulsüzlükler tek tek tespit edilirken, söz konusu ihalenin tartışmalı 21/b maddesine göre pazarlık usulü yapıldığı öğrenildi. Ankara 3. İdare Mahkemesi, ihale sürecinde ‘kamu yararı’ göz önünde bulundurularak hareket edilmediğini tespit etti ve ihaleyi iptal etti.

Kısa süre önce tekrar gündeme gelen Metin Güneş “inşaat işlerini bıraktım” demişti.

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi için açılan ihalenin yaklaşık maliyeti 323 milyon 491 bin 722 lira, işin süresi ise 730 gündü. Söz konusu ihaleyi davet edilen 4 şirketten EZE İnşaat Anonim Şirketi 284 milyon lira bedelle kazandı. Ancak Güneş Asfalt Ticaret ve Sanayi Şirketi Körfez Şubesi çeşitli nedenlerle ihalenin iptali istemiyle dava açtı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, mahkemenin ihale sürecine ilişkin yaptığı çarpıcı tespitler özetle şöyle:

Mahkeme davet edilen firmaların yeterlilik belgelerini istedi ama bakanlık göndermedi

Mahkeme dava sürecinde ihaleye davet edilen firmaların hangi hususlarda yeterliliği sağladığını da sordu ve tüm belgeleri istedi ancak mahkemeye sadece davetli firmaların listesi gönderildi. Firmaların hangi hususlarda yeterlilik sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmedi. Mahkeme firmaların yeterliliğine ilişkin bir bilgi ve belge sunulmaması sonucu “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı ile herhangi bir yeterlilik kriteri saptanmadan firmaların ihaleye davet edildiği” sonucuna vardı.

Şirketin bu iş için deneyimi yok

Kararda yer alan bir başka çarpıcı detay ise Eze İnşaat Anonim şirketinin yeterlilik bilgileri incelemesinde ortaya çıktı. Kayıtlarda şirket iş deneyim belgesinin İBB Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün Asfalt Kaplama yapılması işinden ibaret olduğu tespit edildi. Mahkeme bu duruma ilişkin “tramvay hattı yapım işi ve benzeri iş kapsamında bulunan işlerle ilgili iş deneyim belgesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İhale iptal edildi

Mahkeme “ihaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı’’ sonucuna vardı. İhalenin pazarlık usulü ile yapılmasını da hukuksuz bulan mahkeme ihaleyi 29 Aralık 2020 tarihinde oybirliğiyle iptal etti.