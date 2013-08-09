Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan'a gitmeyin' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da iki Türk Hava Yolları (THY) pilotu Murat Akpınar ve yardımcı pilot Murat Ağca'nın kaçırılmasının ardından bu ülkeye yapılacak seyahatlere yönelik bir duyuru yaptı. Bakanlık'tan yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın, mevcut durum ışığında, hayati zaruret arzeden bir gerekçe olmadıkça, Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık vatandaşları Lübnan'a seyahat edilmemesi konusunda uyardı. Lübnan'daki vatandaşlara geri dönme çağrısı yaptı.

Lübnan hükümetine çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da iki Türk pilotun kaçırılmasının ardından bu ülkeye yapılacak seyahatlere yönelik yaptığı duyuruda, "Vatandaşlarımızın, mevcut durum ışığında, hayati zaruret arzeden bir gerekçe olmadıkça, Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı seyahat duyurusunda, Lübnan'da bugün iki THY pilotunun kaçırılmış olmaları da dikkate alınarak, bu ülkeye seyahat eden ve Lübnan'da yaşamakta olan Türk vatandaşlarının güvenliklerini sağlamaya yönelik her türlü önlemin Lübnan hükümetince alınmasının beklendiği belirtildi.

"Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, mevcut durum ışığında, hayati zaruret arzeden bir gerekçe olmadıkça, Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" denilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Hala Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise dönebiliyorlarsa Türkiye'ye dönmeleri, kalması gerekenlerin ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları ve müteyakkız bulunmaları önerilmektedir. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız ve Beyrut Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları sürekli takip etmeleri tavsiye edilmektedir."

Kabin ekibi Türkiye'ye döndü

Öte yandan, iki pilotun İstanbul- Beyrut seferini tamamlayıp otele gidişleri esnasında gerçekleşen kaçırılma olayında aynı servis aracında bulunan kabin ekibi İstanbul'a getirildi.

Kabin ekibi ile birlikte Türk Hava Yolları'nın Beyrut'ta kalan “Kız Kulesi“ isimli uçağı da İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları yetkilileri görüntü alınmasını engellemek için uçağı apronda gözden uzak bir bölgeye çektirdi.