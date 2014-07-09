Bakanlık Kuş Cenneti’ndeki tesisi satıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in İzmir Kuş Cenneti (Gediz Deltası) ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Özel, Gediz Deltası’nın bir bölümünün Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkarıldığı iddialarını sordu.

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1. derece doğal sit alanı olan İzmir Kuş Cenneti’ndeki flamingoların beslenme ve üreme alanı olan tuzlalardaki tesislerin kullanım hakkının satılacağını kabul etti.

Bakanlık tesislerin kullanım hakkının özel bir kuruma verilmesinin bölgedeki ekolojik dengeyi olumsuz etkilemeyeceğini savundu.

Satış Bakanlığın iznine tabi

Bakan Eroğlu, yanıtında Gediz Deltası ve çevresinde doğa ile insan faliyetlerinin iç içe geçtiğini, özel mülkiyet olan arazilerde alım satımın yıllardan bu yana yapıldığını savundu. Eroğlu, bu alanlar üzerindeki faaliyetlerin de bakanlığın iznine tabi olduğu belirtti.

Bakan Eroğlu’nun verdiği yanıta göre 90 bin 800 hektar büyüklüğüdeki İzmir Kuş Cenneti’nin tamamı 1. derecede doğal sit statüsünde. 20 bin 400 hektarı ise uluslararası sözleşmeler kapsamında bulunan Ramsar alanı. 8 bin hektarlık Homa Dalyanı ise yaban hayatı koruma alanı. Gediz Deltası Koruma Bölgesi sınırları içerisinde 15 bin 849 hektarlık orman alanı bulunuyor. 21 bin 750 hektarlık alan ise Hazine arazisi niteliğinde. Kalan yaklaşık 55 bin hektar alan özel mülkiyete ait.

Müştemilatın kullanım hakkının özel bir kuruma verilmesinin bölgedeki ekolojik dengeyi olumsuz etkilemeyeceği savunuldu. Alanın olumsuz etkilenmesine neden olacak her türlü faaliyetin bakanlık tarafından engelleneceği belirtildi.