Bakanlık, Karşıyaka Stadı'na yapılan itirazları reddetti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir\'de Karşıyaka\'ya inşa edilecek yeni stat için yapılan imar planı değişikliğine askı sürecinde gelen 51 itirazı kabul etmedi. Bakanlıkta bugün yapılan toplantıda itirazlara ret kararı çıktı. Bu kararın ardından stat için önümüzdeki haftalarda Karşıyaka Belediyesi\'ne ruhsat başvurusunda bulunulacak. İnşaat ruhsatı belediyeden alınamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvuru yapılacağı belirtildi. İlk olarak Ocak 2014\'te yapılan ihalesi 15 Haziran\'da yenilenen stadın temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül\'de Göztepe ve Alsancak Stadı\'yla birlikte atılmıştı.

62 milyon TL ihale bedeliyle yapılacak 15 bin 600 kapasiteli stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın Temmuz ayında düzenlediği nazım ve uygulama imar planına Ağustos ayında İzmir Şehir Plancıları Odası\'ndan itiraz gelince plan, taraflarla anlaşma sağlanarak 28 Eylül\'de yenilendi. 5 Ekim\'de İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde ikinci kez 1 aylığına askıya çıkan plana askı sürecinin son gününde 51 şahıs aynı dilekçeyle itiraz etti. Stat için hazırlanan imar planına itiraz eden 51 kişinin, bakanlığın ret kararı sonrası dava açma hakları da bulunuyor.

