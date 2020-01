Bakanlık: Julianne Moore'lu tanıtım filminin Türkiye'ye faydası olmayacaktı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hollywood yıldızı Julianne Moore’lu tanıtım filminin yayınlanmamasına ilişkin olarak, iki yıl sonra ilk kez resmi açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Başrol oyuncusunun bir Hollywood yıldızı olup olmaması bir yana, ülkemize ilişkin tanıtım filminin sözleşme kriterlerine uymadığı ve istendiği kalitede çekilmediği, dolayısıyla ülke imajı için beklenen faydayı birçok açıdan sağlamayacağı belirlendiğinden söz konusu film satın alınmamış ve kullanılmamıştır” dendi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, bakanlık, 2014 yılında Türkiye’nin tanıtımı için ünlü reklamcı Emrah Yücel’in başkanlığını yaptığı Iconisus & I Mean It adlı şirket ile anlaşma yapmıştı. Yücel, tanıtım yüzü olarak ise Hollywood yıldızı Moore ile anlaşarak, filmin çekimlerine başlamış hatta setten Moore’un yer aldığı görüntüleri de paylaşarak, sanatçının “Türkiye’nin tanıtım yüzü” olacağını duyurmuştu. Tanıtım filmi çekilmiş; ancak Bakanlık yayınlamamıştı. Moore daha sonra ‘Unutma Beni’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 16 Kasım’da bakanlığın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde Bakan Nabi Avcı’ya “Sayın Bakanım, Oscar ödüllü sanatçı Julianne Moore’a bir Türkiye tanıtım filmi çektirildi. Ancak, bu film Türkiye’de hiç gösterime girmedi. Ne kadar para harcandı? Filmin gösterime girmemesinin sebebi nedir? O günlerde basına ‘Oyunculuğunu beğenmedik’ dediler; ama arkasından Oscar ödülü kazandı Moore” sorularını yöneltti.

Bakan Avcı, Çakırözer’in sorularına yazılı olarak geçtiğimiz gün yanıt verdi. Bakanlıktan gönderilen yanıtta şu gerekçeler aktarıldı: “2014 yılı içerisinde Bakanlığımızca ülkemizin tanıtım filminde yer alması için Julianne Moore ile ABD’deki ilgili (sözleşme imzalanan) Türk şirketi aracılığıyla anlaşılmış olmakla birlikte, oluşturulan tanıtım filminin, söz konusu şirket ile imzalanan sözleşme kriterlerine uymaması nedeniyle satın alınmamıştır. Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan teknik rapor uyarınca tanıtım filminin görüntü ve içerik kalitesi başta olmak üzere sözleşmedeki birçok kritere uymadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, başrol oyuncusunun bir Hollywood yıldızı olup olmaması bir yana, ülkemize ilişkin tanıtım filminin sözleşme kriterlerine uymadığı ve istendiği kalitede çekilmediği, dolayısıyla ülke imajı için beklenen faydayı birçok açıdan sağlamayacağı belirlendiğinden söz konusu film satın alınmamış ve kullanılmamıştır.”

Moore'a bir ücret ödendi mi?

Çakırözer, bakanlığın verdiği yanıta karşın yaptığı açıklamada; "İptal kararında bazı kritere uyulmadığından bahsediliyor, hangi kriterlere uyulmadığı şeffaf bir biçimde ortaya koyulsun. Mesele Julianne Moore muydu? Firmaya ve Moore’a bir tazminat verildi mi? Bu tazminat vatandaşımızın vergilerinden mi ödendi? Moore bunu parasız hayrına mı yaptı?” gibi soruların cevaplanmasını istediğini belirtti.