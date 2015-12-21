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Gümrük Bakanlığı'ndan 'Jet Fadıl' raporu: Dini duyguları istismar etti

Polisin bir süredir ifadesini alabilmek için Fadıl Akgündüz'ü aradığı öğrenilmişti

21 Aralık 2015 12:37

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile kız kardeşi Avniye, eniştesi İbrahim ve bir dönem yeğeni Mehmet Salim Obut’un yönettiği Caprice Gold Maldivler projesine yönelik rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerin hazırladığı raporda Caprice Gold Maldivler projesinde Fadıl Akgündüz’ün akrabası olan şirket yetkilileri dini duyguları istismar etti ve işleyen bir otel varmış gibi reklam vererek tüketicileri bilerek ve isteyerek aldattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Nihat Karpınar’a teslim edilen ve bu kişilerin polis tarafından ayrıntılı savunmasının alınmasının istenmesine yol açan raporda, Akgündüz ile akrabalarının görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği kanaatine varıldı.

 

"Dini duyguları istismar etti"

 

Müfettişlerin hazırladığı rapora göre Fadıl Akgündüz’ün Caprice Gold Maldivler projesinde akrabası olan şirket yetkilileri dini duyguları istismar etti ve işleyen bir otel varmış gibi reklam vererek tüketicileri bilerek ve isteyerek aldattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Nihat Karpınar’a teslim edilen ve bu kişilerin polis tarafından ayrıntılı savunmasının alınmasının istenmesine yol açan raporda, Akgündüz ile akrabalarının görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği kanaatine varıldı.

Rapora göre Maldivler’deki ortak firmayla yaşanan ihtilaf nedeniyle Caprice Gold Maldivler’in artık inşa edilme şansı kalmadı. Müfettişler Caprice Gold Maldivler’in satış işlem ve sözleşme, reklam ve diğer uygulamalarının incelenmesi sırasında Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım, Turizm ve İnşaat Ltd. Şti. yöneticilerinin tüketicileri bilerek ve isteyerek aldatma kastıyla bir takım usulsüz davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

Toplanan para otel inşaatı (Şantiye bile kurulmadı) için kullanılmadı

Raporda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin tespitleri şöyle yer aldı:

- Şirketle organik bağı olan ancak hukuken bağı bulunmayan Fadıl Akgündüz, projenin reklamlarında oynadı. Kamuoyuna kurucu olarak tanıtıldı. Maldivler’e gidip şirketin asli ortağı ya da yönetim kurulu başkanı gibi toplantılara katıldı. Bunlara ilaveten yazışmalar yaparak adeta hileli davranışlara cevaz verdi.

 
- Sadece 818 kişiyle sözleşme yapılmışken ‘20 bin aile, 60 bin kişi ve 500 bin yatak’ gibi abartılı ifadeler kullanıldı.
 
- Tüketicilerden toplanan 25 milyon 431 bin lira hala bu kişilere iade edilmedi.
 
- Toplanan para otel inşaatı (Şantiye bile kurulmadı) için kullanılmadı.

- Tüketicilerin dini duyguları yapılan reklamlarla istismar edilerek (‘Maldivler’de Müslümanların özel adası oldu. Hayırlı olsun’ şeklinde yayınlanan reklamlar kastediliyor) satışlar arttırılmaya çalışıldı.
 
- Maldivler’deki otel projesi için daha şantiye bile kurulmamışken işleyen bir otel varmış gibi reklamlar yapıldı.
 
- Şirket yöneticileri Maldivler’deki otel inşaatına yönelik taahhütlerini bilerek ve isteyerek kendi kusurlu davranışlarıyla yerine getirmedi.
 
- Caprice Gold Maldivler projesi için 6 milyon 775 bin liralık reklam harcaması yapıldı. Ancak reklam firmalarına paralarının bir kısmı ödenmedi. Firmalar şirkete haciz koydurdu. 
 

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