Bakanlık, İstanbul'daki 111 bin metrekarelik tarım alanını 'ticaret alanı' ilan etti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Beykoz’da 111 bin metrekarelik tarım alanını imara açarak 'ticaret alanı' ilan etti. Bin 443 ağaç bulunan parselin 61 bin metrekaresine 2 katı geçmeyecek AVM, otel, çarşı finans kurumu gibi ticari birimler inşa edilebilecek. Söz konusu arazi, daha önce ormana yapılması gündeme gelen 553 adet villa projesinin ortasında bulunuyor.

Bakanlık, daha önce 20 adet otel ve 13 adet spor tesisi yapılmasını planladığı araziyi, bu kez yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, “ÇED gerekli değildir” kararının ardından yapımından vazgeçilen villa projesinin ortasında kalan parsel, Çevre Düzeni Planı'nda “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak belirlenmiş durumda.

Parsel için yapılan plan değişikliğinin raporuna göre parselin tarım dışı kullanılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kamu yararı kararı alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık da 18 Eylül 2019 tarihli kararı ile parselin tarım dışı kullanılmasına izin verdi.

61 bin metrekaresi ticaret alanı, yüzde 45'i ise eğitim, ibadet, park ve yol olarak planlandı

“Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsü de taşıyan parsel için hazırlanan imar planlarında alanın yüzde 55'i yani 61 bin metrekaresi ticaret alanı, kalan yüzde 45'i ise eğitim, ibadet, park ve yol olarak planlandı. Alanın 7 bin metrekaresi ilkokul, 3 bin metrekaresi cami, 18 bin 645 metrekaresi park, 3 bin metrekaresi pasif yeşil alan, 17 bin 814 metrekaresi yol için ayrıldı.

İmar açılacak parselde bin 443 adet ağaç var

Plan değişikliği kapsamında hazırlanan “Ağaç Rölöve Raporu”na göre parselde 21 farklı türde bin 443 adet ağaç saptandı.