Bakanlık içki üretimini incelemeye aldı

Bursa, Antalya ve İzmir'deki ölüm olaylarının ardından, yeniden gündeme gelen sahte rakı ve diğer sahte içkilerle ilgili üretim ve dağıtım zincirleri nezdinde inceleme başlatıldı.



Bursa'da sahte rakı tüketimi nedeniyle olduğu ileri sürülen ölüm olaylarının ardından, Antalya'da Türkiye'ye turist olarak gelen Alman gençlerin ölümünün sahte votka ile ilişkilendirilmesi ve son olarak da İzmir'de bir vatandaşın hayatını kaybetmesi, ilgili bütün kuruluşları harekete geçirdi.



Referans gazetesinde yer alan habere göre, olaylarla ilgili adli tahkikat süreci devam ederken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri de 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca, alkollü içki piyasasında ürün kontrolleri yapmaya başladı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ise alkollü içki piyasasını üretim ve dağıtım ağı yönünden büyüteç altına aldı.



Şişeye ve kapağa dikkat



Oluşturulan özel ekipler, Bursa, Antalya ve İzmir'e öncelik vererek, ölüm olaylarına neden olan ürünleri üretenler ve bunların dağıtım zincirlerini araştırıyor. Bu kapsamda öncelikle sahte alkollü içkileri piyasaya sürenler ve bunların dağıtımını gerçekleştirenler ortaya çıkarılmaya çalışılacak. TAPDK'nın incelemeleri diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşarak, devam edecek.



Bu arada uzmanlar, bandrol uygulamasından sonra sahte rakı ve diğer sahte içkilere en fazla kullanılmış şişelere yeniden dolum yapılması ve dökme içki yoluyla başvurulduğunu belirtti. Uzmanlar, bu nedenle vatandaşların alkollü içki alırken özellikle şişeye ve kapağa dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



Ürün sayısı 4'e katlandı



TAPDK verilerine göre, devlet tekelinin sona ermesi ve alkollü içki sektörünün rekabete açılmasından sonra piyasada hem üretici ve ithalatçı firma, hem de ürün çeşidi açısından büyük bir artış oldu. Bu süreçte piyasadaki üretici ve ithalatçı firma sayısı 4,4 kat artarak, 48'den 212'ye çıktı. Ürün çeşidi de rekabet ortamıyla birlikte, dörde katlanarak 900'den yaklaşık 4000'e yükseldi. Yetkililer, bu şartlarda tüketicilerin de sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasına eskisinden daha fazla özen gösterme ihtiyacı bulunduğuna işaret ediyor.

