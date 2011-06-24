-BAKANLIK GAZETECİ DAVALARINI SORDU ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Adalet Bakanlığı, başsavcılıklardan, kaç gazeteci hakkında, hangi kanun maddeleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğünü veya dava açıldığını sordu. Bakanlığın konuyla ilgili yazısında, ''ifade özgürlüğünün, kamuoyunda ve AB platformlarında sık sık gündeme geldiğine'' dikkat çekilerek, bu konunun daha etraflı ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için doğru ve güvenilir istatistiklere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü gönderdiği yazıda, kaç gazeteci hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunduğu ile bunların hangi kanun maddeleri kapsamında yürütüldüğünün bildirilmesini istedi. Yazıda, AB ile üyelik müzakerelerinin sürdüğüne işaret edilerek, ''Yargı ve Temel Haklar'' faslının önemli başlıklarından olan ifade özgürlüğünün gerek iç kamuoyunda gerekse AB platformlarında sık sık gündeme geldiğine dikkat çekildi. Konunun daha etraflı ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için bazı özel kanunlar ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) belirli maddeleri nedeniyle haklarında halen soruşturma yürütülen veya yargılamaları devam eden genel yayın yönetmeni, yayın editörü, yazar, karikatürist, sunucu, muhabir vb. basın çalışanları hakkında doğru ve güvenilir istatistiklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Başsavcılıklar, bakanlığın bu yazısını Adli Yargı Adalet Komisyonları aracılığıyla mahkemelere iletti. -SUÇA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ- Bakanlığın yazısının ekinde, ''soruşturma aşamasını gösterir tablo'' da yer aldı. Tabloda soruşturma numarası, suça ilişkin kanun maddesi, gazetecinin adı, görevi ve bağlı olduğu medya kuruluşu ile tutuklulu olup olmadığı, tahliye edildiyse tutuklu kaldığı süre soruldu. Ekte, suçlara ilişkin kanun maddeleri de sıralandı. Bu maddeler şunlar: 5187 sayılı Basın Kanununun ''Yargıyı etkileme'' başlıklı 19'uncu maddesi, aynı kanunun ''Yeniden yayım''a ilişkin 24'üncü maddesinin 2'nci fıkrası ile ''El koyma, dağıtım ve satış yasağı''na ilişkin 25'inci maddesinin 2'nci fıkrası, Terörle Mücadele Kanununun 6'ncı ve 7'nci maddeleri, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi ile TCK'nın ''sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret'', ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ve yayınlanması'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''suç işlemeye alenen tahrik etme'', ''suçu ve suçluyu övmek'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''halkı kanunlara uymamaya tahrik'', ''suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, yardım etme'', ''yargı görevi yapanı etkileme'', ''gizliliğin ihlali'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''devletin kurum ve organlarını aşağılama'' ve ''halkı askerlikten soğutma'' suçlarına ilişkin maddeleri.