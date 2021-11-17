Bakanlık duyurdu: Eski hükümlü ve engelli vatandaşlara yönelik hibe desteği başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara ve eski hükümlülere, brüt asgari ücretin 15 katı kadar hibe desteği vereceğini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre projelerini sunmak isteyen engelli kişiler, www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını 3 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Eski hükümlülerin ise yine aynı tarihe kadar başvurularını bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecekleri ifade edildi.

Ayrıca yapılan açıklamada İŞKUR'un bu kapsamda 2014 yılından bu yana 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlü vatandaşa 229 milyon TL’yi aşan hibe desteği sağladığı aktarıldı.