-Bakanlık binasının altıncı katından düştü ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Ankara Balgat'taki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasının altıncı katından düşen memur hayatını kaybetti. Maden İşleri Genel Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Sedat Kahveci (34), evrak teslim etmek için bakanlığın Balgat'taki binasına geldi. Bakanlık binasının altıncı katında yangın merdivenine çıkan Kahveci, düşerek hayatını kaybetti. Kahveci'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için morga kaldırıldı. Sedat Kahveci'nin, daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.