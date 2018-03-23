Bakanlık beton dökülen Göbekli Tepe'de inceleme yaptı: Bordür taşları için harçlı malzeme kullanıldı

Şanlıurfa'da bulunan ve dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbekli Tepe’ye beton döküldüğü haberlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri alanda inceleme yaptı. Beton döküldüğü iddialarının doğru olmadığını söyleyen Kocameşe, “Sadece kenarda bordür taşlarının tutuculuğunu sağlamak üzere yine aynı malzeme üzerine bir harçlı basit malzeme var” dedi.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe, 18 aydır ziyaret kapalı. Göbekli Tepe’nin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nden asıl listeye girebilmesi için koruma ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Göbekli Tepe’de başından itibaren kazı çalışmalarının başkanlığını yapan ve hayatını kaybeden Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Burası Göbekli Tepe. Taze beton dökülen alanın yanı başında görülen F yapısı (Kaya tapınağı) adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinalarının eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde, orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar” ifadelerine yer vermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Doç. Dr. Necmi Karu, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ile çalışmaları inceleyip, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

"Bordür taşları için harçlı malzeme kullanıldı"

İncelemenin ardından açıklama yapan Müsteşar Yardımcısı Kocameşe, şunları söyledi:

“Doğal zemin üzerine keçe-koruyucu malzeme ile bir kaplama yaptıktan sonra üzerine stabilize bir malzeme ve onun üzerine de doğal küp taşlarla bir ulaşım yolu yapılıyor. Yaklaşık kazı alanıyla da 1 kilometre mesafe var. Doğrudan bir bağlantı yok. Burası oraya ulaşımda kullanacağımız bir yol. Yolda kesinlikle zeminde bir asfalt ya da beton kullanımı söz konusu değil. Sadece kenarda bordür taşlarının tutuculuğunu sağlamak üzere yine aynı malzeme üzerine bir harçlı basit malzeme var.”

"İş makineleri küçük düzenlemeler için kullanılıyor"

Yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesinde küçük iş makinelerinin kullanıldığını belirten Kocameşe, “Keçe malzeme ile alt zemini hazırlanmış, üzerine harçsız stabilize bir malzeme ile dolgusu yapılarak, küp taşlarla döşeme şeklinde tamamen çok kolay kaldırılabilecek ve doğal zemin ortaya çıkartılabilecek şekilde dönüşümlü bir ulaşım yolu. Bahsi geçen iş makineleri de, bunlar lastik tekerlekli, çok küçük, sadece bu alandaki ufak düzenlemeler için kullanılan araçlar. Bu araçlar da iş makinesi şeklinde büyük araçlar değildir” ifadelerini kullandı.

"Resmi açılış Nisan'dan sonra"

Göbekli Tepe’nin ziyarete açık olduğunu ancak resmi açılışının Nisan ayından sonra gerçekleşeceğini belirten Kocameşe, şöyle devam etti:

“Çalışmaların tamamı, bilim heyetimizin, kazı başkanlığımızın, koruma kurulumuzun ve bakanlığımızın denetimi altında. Her aşaması kontrol edilen, takip edilen bir uygulama. Yapılan yol da arkeolojik alana uzak bir noktada sona eriyor. Alanın içerisine yolun devamı söz konusu değil. Mevcut çalışmalarımızı Nisan ayı içerisinde tamamladıktan sonra resmi açılış programımız olacak. Ziyarete şu anda açık ama resmi açılışımız biraz daha uzayacak.” (DHA)