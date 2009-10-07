Bakanlık bahçesinde kuyu faciası: 1 ölü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bahçesindeki foseptik kuyusunu temizlemek isteyen 2 işçi, metan gazından zehirlendi. İşçilerden 1'i öldü, diğeri yaralandı.



Bakanlığın arka bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki foseptik kuyusunu temizlemek isteyen işçi Erol Güneş, kuyuya indi.



Güneş'in kuyudan çıkmadığını gören iş arkadaşı Hüseyin Keklik de onun arkasından kuyuya indi.



Güneş'i baygın halde bulan Keklik de metan gazından etkilendi. Çevredekiler, işçiyi kuyudan çıkarak hastaneye kaldırdı.



Ancak Erol Güneş onun kadar şanslı değildi. Olay yerine giden itfaiye ekibi Güneş'in cesedini kuyudan çıkardı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.