T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlık bahçesinde kuyu faciası: 1 ölü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bahçesindeki foseptik kuyusunu temizlemek isteyen 2 işçi, metan gazından zehirlendi.

07 Ekim 2009 03:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bahçesindeki foseptik kuyusunu temizlemek isteyen 2 işçi, metan gazından zehirlendi. İşçilerden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Bakanlığın arka bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki foseptik kuyusunu temizlemek isteyen işçi Erol Güneş, kuyuya indi.

Güneş'in kuyudan çıkmadığını gören iş arkadaşı Hüseyin Keklik de onun arkasından kuyuya indi.

Güneş'i baygın halde bulan Keklik de metan gazından etkilendi. Çevredekiler, işçiyi kuyudan çıkarak hastaneye kaldırdı.

Ancak Erol Güneş onun kadar şanslı değildi. Olay yerine giden itfaiye ekibi Güneş'in cesedini kuyudan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24