Bakanlık adına çalışma yürüten kadını taciz etti

İçişleri Bakanlığı adına yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B., çalışma yürütmek için girdiği apartmanda tacize uğradı. Bahar B.’nin çalışma arkadaşları, kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin kendilerine verilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı adına yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B., sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğrafı çekip sisteme yüklemek için bir apartmana girdi. Bu sırada elinde çimento torbası taşıyan bir kişi, iddiaya göre, Bahar B.’ye sarılarak taciz etti. Apartmandan dışarı çıkan Bahar B., aynı bölgede görev yaptığı arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliyi yakalamak için apartmana girdi. Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan polis, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5’inci kattaki dairede gözaltına aldı.

Bahar B.’nin arkadaşları, şüpheliyi kendilerine vermelerini istedi. Bunun üzerine polis, evin balkonuna çıkarak “Siz buradan gitmeden, şüpheliyi çıkaramayız. Kendisini bulduk, dağılın, biz alıp karakola gidelim” dedi.

Kalabalığın tüm uyarılara rağmen dağılmaması üzerine, polis apartman girişini kapattı. Yoğun güvenlik önlemi altında binadan çıkarılan şüpheli, apartmana yanaştırılan polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)