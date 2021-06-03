Bakanlık açıkladı: 2021 yılında 600 arkeolojik kazı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun birçok bölgesinde arkeolojik kazı ve araştırmaların başlayacağını açıklarken, bu çalışmaların 2021 yılında 600'ü bulması hedefleniyor.

Kademeli normalleşmeye geçilmesi ile 2021 yılı arkeolojik kazıları gelecek hafta başlayacak. Yerli ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerinin başkanlığında sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları, Türkiye’nin dört bir yanında Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülecek.

Anadolu’da geçmişin izlerinin ortaya çıkarılması için yapılan arkeolojik kazı ve araştırmaların, 2021 yılında 600’ü bulması hedefleniyor. Türk bilim heyetleri tarafından 141, yabancı bilim heyetleri tarafından 31, müze müdürlükleri başkanlığında da 45 olmak üzere 217 arkeolojik kazı çalışması için hazırlıklar tamamlandı.

Müze Müdürlükleri Başkanlığı’nda 180 kurtarma kazısı, 15 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 60 sondaj kazısı olmak üzere 255 arkeolojik kazı çalışmasının da yapılması öngörülüyor.

64 milyon TL bütçe

Kazı ve araştırma çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu destekleriyle 64 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kazı ve araştırma çalışmaları, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında çok kalabalık olmayan ekiplerle maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarında 2020 yılında 502 çalışma yapılmıştı. (DHA)