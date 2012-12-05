Bakanlık, yeni organ nakli merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı 2013 için yeni organ nakli merkezine ihtiyaç duyulan iller ve merkezleri ilan etti. Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 11 böbrek ve karaciğer nakli merkezi açılacak.

Bakanlık, Ankara ve İzmir'e 2'şer, İstanbul'da ise 3 yeni böbrek nakli merkezi açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre, gelecek yıl Ankara ve İzmir'e birer, İstanbul'a da 2 yeni karaciğer nakli merkezi açılacak.

Yeni merkezler için başvuruları Sağlık Bakanlığı değerlendirecek. Bakanlık, uygun bulduğu merkezler için ön izin verecek.