-BAKANLIĞI: ''TECRİT İDDİALARININ ASILSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTI'' ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesinin "terör örgütü başının tecrit edildiği" yönündeki iddialarla ilgili olarak yayımladığı raporun, tecrit iddialarının asılsız olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, komiteden bir heyetin gerek fiziki şartlar, gerek infaz rejimi bakımından İmralı'da yeni inşa edilen Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun uluslararası standartlara uygunluğunu yerinde görüp değerlendirmek amacıyla, Bakanlıkça yapılan davet üzerine 26-27 Ocak 2010 tarihlerinde anılan cezaevini ziyaret ettiği, mahkumların ve cezaevi görevlilerinin yanı sıra Bursa'da ilgili adli merciler ve sağlık birimleriyle görüştüğü kaydedildi. Açıklamada, ziyaretin ardından komitenin hazırladığı rapor ve buna Türk hükümetinin verdiği yanıtların, anılan belgelerin gizliliğinin kaldırılmasına yönelik iznin Türk hükümetince verilmesinin ardından bugün yayımlandığı belirtilerek, "Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi raporu, uzun süre kamuoyunu meşgul eden 'tecrit' iddialarına kesin bir yanıt oluşturmakta, bu iddiaların asılsız olduklarını açıkça ortaya koymaktadır" denildi.