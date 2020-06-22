Bakanlığın, "Yargılama aşamalarını bildir" talimatını "Yasal değil" diyerek reddeden Hâkim Yücesoy hakkında açılan soruşturmada karar çıktı

Hâkim Ali Haydar Yücesoy, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında yargılama aşamalarını bildirme talimatı veren Adalet Bakanlığı'na ret yanıtı verince hakkında soruşturma başlatılıp İstanbul'dan Afyon'a sürüldü. Soruşturmayı inceleyen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Yücesoy hakkında disiplin cezasına yer olmadığına karar verdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 2015 yılında açılan ve 2016 yılında da devam eden bir 'cumhurbaşkanına hakaret' davası sırasında, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde mahkemeye bakanlıktan 'yargılama aşamalarını bildir' yönünde talimat iletildi. Davanın hakimi Ali Haydar Yücesoy, bakanlığın talebinin ardından verdiği ara kararda, Adalet Bakanlığı'nın kamu davası yargılamalarının aşamaları ve sonuçlarının hakkında bilgi verilmesi yönündeki talimatının yasal sebep ve dayanağının anlaşılamadığını' belirtti.

Afyon'a sürgün

O dönem ismi Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) olan HSK, Yücesoy'un ara kararının ardından soruşturma başlattı. Yücesoy İstanbul hakimliğinden Afyonkarahisar hakimliğine gönderildi.

Hâkim Ali Haydar Yücesoy'un soruşturma açılmasına neden olan ara kararında, 'Bakanlığın HSYK'daki idari ve yargısal konum etkinliğinin gözetilip, mahkemeler üzerinde belli davalara özgü olarak baskı kurmasının amaçlanıp amaçlanmadığının açıklanmasını' da istedi.

Ara kararının ardından bakanlık, Yücesoy'a yanıt verdi. Yanıtta, cumhurbaşkanına hakaret davalarındaki istatistiki bilgilerin toplanması için yargılama aşamalarının bildirilmesinin istendiği belirtildi.

Bozdağ döneminde başlatıldı, Gül 'olur' verdi.

Bekir Bozdağ'ın bakanlığı döneminde başlatılan soruşturmaya, şimdiki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'inceleme izni' ve 'olur' verdi. Ardından da hâkim Ali Haydar Yücesoy hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi fezleke düzenledi.

"Hukuk devletinde gelinen noktayı gösteriyor"

Fezlekenin ardından HSK müfettişi, Yücesoy'dan 11 Temmuz'da savunmasını yapmasını istedi. Yücesoy, HSK müfettişine gönderdiği yanıtta, 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen yargılamanın beraatle sonuçlandığını ve beraat kararına itiraz edilmediğini' belirtti. Yargılama sürecinde ve sonucunda hukuka aykırılık olmadığını ifade eden Yücesoy, savunmasında, 'verdiği ara kararın ihbar ve soruşturma konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğunu' söyledi.

Savunmasında, 30 yılı aşan hâkimlik hayatında, başka tür ve nitelikte davaların hiçbirinde bakanlığın talimatının bir benzeri ile karşılaşmadığını belirten Yücesoy, ara kararı bakanlıktan gelen isteğin gerekçesini öğrenmek için düzenlendiğini vurguladı. Ayrıca, bakanlıktan gelen "İstatistik toplanıyor" yanıtının, talimatın hukuki dayanağını ve nedenlerini anlaşılır kılmadığını da savundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme yeterliliğine engel olan adli sicil kaydının silinmesi davasının görüldüğü Diyarbakır 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görev yaptığını da hatırlatan Yücesoy, talebin kabulü yönünde muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

Yücesoy, 'Erdoğan'ın iktidarı döneminde böyle bir soruşturmayla karşılaşmış olmanın hukuk devletinde gelinen noktayı gösterdiğini' söyledi. Yücesoy savunmasında, bakanlığının talimatının ve davanın her celsesinin bakanlıkça takip edilmesinin bir hâkim tarafından baskı olarak hissedilebileceğini, bunun olağan olduğunu kaydetti.

HSK 2. Dairesi kararını verdi, İstanbul'a döndü

Soruşturmayı yürüten HSK 2. Dairesi, Ali Haydar Yücesoy hakkında kararını verdi. HSK 2. Dairesi, Yücesoy'a disiplin cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın ardından geçen hafta yayınlanan HSK Kararnamesi'yle Yücesoy, sürgünde olduğu Afyonkarahisar'dan tekrar İstanbul'a dönüş yaptı.