Bakanlığın, "Sağlık sistemi çöktü" açıklamasının ardından Tunus Sağlık Bakanı görevden alındı

Koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başlayan Tunus’ta Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi görevden alındı.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Tunus Sağlık Bakanlığı, ay başında artan Koronavirüs vakaları nedeniyle ülkeni sağlık sisteminin “çöktüğünü” duyurmuştu.

Tunus Başbakanlık Ofisi, Sağlık Bakanı Mehdi’nin görevden alındığını duyurdu. Açıklamada herhangi bir gerekçeye yer verilmedi.

Göreve geçici olarak Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi atandı.

Ne olmuştu?

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Covid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 644 kişi hayatını kaybetti, 548 bin 753 kişi enfekte oldu, 438 bin 356 kişi de iyileşti.