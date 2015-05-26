Bakanlığın muslukları çalındı



Gazete, polise olaya ilişkin 34 şikayet başvurusu yapıldığını yazarken Berlin Polisi iddialarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın nisan ayı başında taşınılan yeni binasından muslukların yanı sıra klozet kapakları ve tuvalet kağıdı askıları da çalındı.

Bakanlığın uğradığı zarar henüz bilinmiyor. Ancak çalınan muslukların yerine yenilerinin takıldığı bildirildi.

Mart ayında Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin Berlin'deki yeni merkezinin de muslukların çalınmıştı.