Bakanlığın kayak malzemesi ihalesini kazanan firma, malzemeleri Kayak Federasyonu deposundan karşılamış

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017’de kayak malzemesi alım ihalesi açtı. İddiaya göre, ihaleyi alan Er-ta Soyak Şirketi bakanlığa teslim ettiği malzemeleri Türkiye Kayak Federasyonu deposundan temin etti. 2018’de federasyon yönetimi değişti. Yeni yönetim, federasyonun depolarındaki malzemenin Er-ta Soyak’a verildiğini belirledi.

Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre, süreç devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı Türkiye Kayak Federasyonu’nun eski yöneticilerinin federasyonu 4 milyon lira zarara uğrattıkları kaydedildi.

Dava dosyasında yer alan bilgiye göre yeni yönetim geçmiş dönemlerde federasyon kayıtlarının usule uygun tutulmadığını belirterek söz konusu kayıtların incelenmesi, envanterlerin çıkarılması için çalışmalara başladı. İddiaya göre yapılan inceleme sonucu federasyonun Sancaktepe’deki deposunda bulunması gereken kayak malzemeleri ve ekipmanlar depoda bulunamadı.



İncelemeler devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2016’da bir malzeme alım ihalesi açtığı ve ER-TA SOYAK firmasının bu ihaleyi aldığı görüldü. Ancak ihaleyi alan ER-TASOYAK’ın bakanlığa teslim ettiği kayak malzemelerinin Kayak Federasyonu’nun deposundan karşılandığı tespit edildi.



Kayak Federasyonu’nun zarara uğratıldığını belirten yönetim federasyonun eski yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, eski genel sekreter Prof. Dr. Necip Fazıl Kishali, satın alma sorumlusu Ahmet Cemalettin Gülenay ve ihaleyi alan firma hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.