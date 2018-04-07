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Çevre

Bakanlığın hazırladığı planları mahkeme iptal etti; "Halka rağmen yapamazsınız"

Mahkeme, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını anımsattı

07 Nisan 2018 11:20

Mahkeme Bağcılar’da 5 mahallenin riskli alan ilan edilmesini içeren Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm imar planlarını iptal etti. Davayı açan CHP’li Meclis üyesi Hakkı Sağlam “Halka rağmen bunu yapamazsınız” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Bağcılar’da 5 mahallenin riskli alan ilan edilmesini içeren Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 2016 yılında yürürlüğe girdi. Buna göre, ilçede Merkez, Çınar, İnönü, Sancaktepe, Yavuzselim mahalleleri riskli alan ilan edildi. Kararla Bağcılar Meydanı da riskli alan ilan edilen bölgeler arasına girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alana ilişkin Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm alanı nazım imar planlarını hazırladı. Danıştay önce Bağcılar Meydanı ve çevresindeki 5 mahallenin bazı bölümleri için alınan “riskli alan kararı”nın yürütmesini durdurdu. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyeleri İsa Öztürk ve Hakkı Sağlam imar planlarının iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi 28 Şubat’ta oybirliğiyle aldığı kararda meclis üyelerini haklı bularak imar planlarını iptal etti. Mahkeme, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını anımsattı.

Cumhuriyet'e konuşan Hakkı Sağlam “Bağcılar’da 5 mahalleyi kapsayan riskli alan kararı halkı mağdur edecekti. Biz konuyu yargıya taşımıştık mahkeme bizi haklı buldu. Riskli alan kararının alınmasında bilimsel verilere dayanmadığı, halkın bu konuda düşüncesinin alınmadığı ve binayı yenilerken mahalle halkının menfaatlarının korunamadığını ifade ettik, mahkeme bizi haklı buldu. Biz önümüzdeki seçimlerde yerelde ve genelde iktidara geleceğiz ve bu sorunları halkımızla birlikte kimseyi mağdur ve yerinden etmeden, ötekileştirmeden çözeceğiz” dedi.

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