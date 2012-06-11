Bakanlığın 'erkek' inekleri doğurdu

Tarım Bakanlığı, Uruguay'dan getirilen inekleri 'erkek' diye kaydetti. İnekler doğum yapınca Bakanlık, "Bunlar erkek, doğum yapamazlar hemen kesmeniz gerekir" diye talimat gönderdi.



İthalatın başladığı 2010'dan bu yana hayvancılığa yatırım yapanlar birçok sorunla, trajikomik olayla karşı karşıya kaldı.

Besi hayvanı ithal eden besicilere hayvanları 300 kiloyu birkaç gram geçtiği için milyonlarca ceza kesildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Diyarbakır'ın Çakmak Köyü'nde hayvancılık işletmesi kuran iki ortak Ahmet Hayri Biroğul ve Hüseyin Pulat'ın başına gelenler ise Aziz Nesin hikayelerini hatırlattı.

İki ortağın Uruguay'dan getirdiği 150 damızlık inek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kayıt altına alınırken 40 tanesi 'erkek' ibaresiyle kaydedildi. İnekler doğum yapınca Bakanlık, "Bunlar erkek, doğum yapamazlar hemen kesmeniz gerekir" diye talimat gönderdi.

Hayvanların sevkinin yapıldığı raporda 'hayvanlar gebe düve' diye açıkca yazılmasına rağmen sorun hala çözülebilmiş değil.