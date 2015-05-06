Bakanlığın araştırmasında kozmetik ürünlerinin yarısından fazlası güvensiz çıktı!

Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerini mercek altına aldı, bazı ürünlerde arsenik gibi zararlı kimyasallar tespit edildi. Yılan yağı şampuanlarında mikrobiyal üreme, tüy dökücü kremlerde “arsenik” gibi zararlı kimyasallar tespit edildi. İlgili firmalara 290 bin 414 TL idari para cezası kesildi.

2015 yılının ilk 3 ayında yapılan bin 135 denetimde 470 ürünün uygunsuz, 15 ürünün ise güvensiz olduğu belirlendi. Denetimlerde kadınlar tarafından kullanılan yılan yağı şampuanlarında mikrobiyal üreme tespit edildi.

4 bin 311 kozmetik ürünün 2 bin 873’ü güvensiz

Lütfü Erdoğan’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, tüy dökücü kremlerde “arsenik”, kil maskelerinde bir tür alerjen kimyasal olan “Methyldibromo glutaronitrile” adlı maddeye rastlandı. İlgili firmalara 290 bin 414 TL idari para cezası kesildi. Ürünler için geri çekme ve imha kararı alındı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun geçen yıl denetlediği 4 bin 311 kozmetik ürünün 2 bin 873’ü güvensiz çıktı.

Toplatma ve imha kararı

Ürünlerin bin 92’sine ise ‘teknik düzenlemeye aykırı’ damgası vuruldu. Söz konusu malzemelere toplatma ve imha etme kararları verildi. Ürünler arasında maskara, tüy dökücü krem, parfüm, bebek pudrası, sabun, kil maskesi, cilt bakım kürü ve nemlendirici losyon yer aldı.

Haberin tamamı için tıklayın.