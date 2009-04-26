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‘Torbada varsa vereyim’



Balıkesir’in Gönen İlçesi'ne hafta sonu tatili için eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte gelen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Manyas İlçesi'ne gelirken Belediye Başkanı Hasan Kahraman'ı makamında ziyaret etti. Unakıtan, belediye borçları için para isteyen Başkan Kahraman'a ``Bakanlığa geldim para, gideceğim para isteniyor. Ankara'ya gidince bir bakayım. Torbada varsa veririm'' dedi.Gönen İlçesi'ne hafta sonu tatili için gelen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Manyas İlçe Belediye Başkanı Hasan Kahraman'ın daveti üzerine ilçe gitti. Başkan Kahraman'ı eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte ziyaret eden Bakan Unakıtan, Manyas'ta yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Bakan Unakıtan'a ilçenin sorunlarını da anlatan Manyas İlçe Belediye Başkanı Hasan Kahraman, sorunların başında elektrik hatlarının yeraltına alınmamasından dolayı sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin geldiğini belirtti. Bakan Unakıtan'a itfaiye aracının yetersiz olduğunu ve yenisini almak istediklerini anlatan Kahraman, belediyenin 4 milyon TL borcu olduğunu vurgularken ödenmesi için de para istedi.Başkan Kahraman'ı dinleyen Bakan Unakıtan daha sonra TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik'i arayarak, elektrik kesintileri ile ilgili yaşanan sıkıntının çözülmesi talimatını verdi. Belediye Başkanı'na itfaiye aracı temini için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı aramasını söyleyen Bakan Unakıtan, ``Boşver. Onlar sana döküntü bir araç verirler. Ben sana yeni bir itfaiye aracı alayım'' diyerek espri yaptı. Unakıtan, Hasan Kahraman'ın belediyenin borçları için ödenek talebine ``Bakanlığa geldim para, gideceğim para isteniyor. Ankara'ya gidince bakayım, torbada varsa vereyim'' yanıtı verdi. Bakan Unakıtan daha sonra tatilini geçirdiği Gönen İlçesi'ndeki Termal Otel'e gitmek üzere ilçeden ayrıldı.