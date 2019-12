Bakanların patron çocukları

Geçmişte 40`a yaklaşan bakan sayısı ile çalışan kabinede şu anda 25 bakan var. Bakan sayısının azalması ve kabinenin daha genç bakanlardan oluşturulması, ya çocukların henüz ilk çocukluk çağında olması ya da üniversite hayatını sürdürüyor olması sonucunu doğuruyor. Buna rağmen iş hayatına erken atılan bakan çocuklarının ticaret hayatındaki tercihleri e-ticaret , bardakta mısır satışı, gemi işletmeciliği, bilgi işlem sektörü ve gıda sektörü üzerinde yoğunlaşıyor.



GÜL'ÜN OĞULLARI FİNANSÇI VE MISIRCI



Eski Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül `ün büyük oğlu Ahmet Münir Gül, öğrencilik döneminin ardından Londra `da Merrill Lynch `te çalışmaya başladı. Yani şimdilik kendisine uluslararası finans camiasında bir yer açmaya çabalıyor.



Küçük oğul Mehmet Emre Gül ise oldukça hızlı. Halen Ankara TED Koleji `nde okuyan Emre , yüzbinlerce çocuğun katıldığı OKS `de 367`inci olmuştu. Yaşıtları ÖSS için dersane dersane gezerken Emre son dönemde Ankara `da ardı ardına açılan dev alışveriş merkezlerindeki "bardak içinde soslu haşlanmış mısır satışı" işiyle ön plana çıktı.



CUMHURBAŞKANI GÜL GAZOZ SATMAYI BAŞARAMAMIŞTI



Emre Gül , mısır işini yapan şirketle organik bağının olmadığını, sadece amcasına yardım ettiğini söylese de şimdiden iş yaşamında pratik kazanıyor. Gül `ün Daily Fresh markalı mısır işi bayiliğini, yaşı küçük olması nedeniyle resmen üzerine alamadığı belirtiliyor. Ama Daily Fresh `in bayilik fiyatı 10 bin dolar. Emre `nin babası Abdullah Gül , gazoz satmayı başaramadığı için okutulmuş ve Cumhurbaşkanlığına yükselmişti. Emre ise mısır satmayı başarırsa Kayseri gelenekleri gereği daha büyük bir işe geçiş yapabilecek.



Zaten Emre Gül , 1 yıl önce iki ortağıyla e-ticaret alanında yatırım yaparak, "Adresime Gelsin Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Ltd ." adlı 15 bin YTL sermayeli şirket kurdu. Diğer iki ortak ise abisi Ahmet Münir `in arkadaşları.



"Adresimegelsin.com" adlı sitenin parolası ise "Alışverişte mutlu son". Mobilya, telefon, beyaz eşya, mutfak, oyun hatta pet-shop satışı bile var. Sitenin bir bölümünde Google `nın nasıl kurulduğu ve sahiplerinin nasıl zengin olduğu da detayları ile anlatılıyor. Anlaşılan Gül kendisine Google kurucularını örnek seçti.



DAMAT SARIMERMER İNTERNETTE



Abdullah Gül `ün kızı Kübra Gül ise geçen sene Mehmet Sarımermer `le evlendi. Damat Sarımermer de, küçük kayınbiraderi gibi internette iş yapıyor. Arkadaşlarıyla kurduğu bir firma ile internetten ucuz fiyatların takipçisi olacak Sarımermer , geçen yıl eylülde, 4 arkadaşıyla birlikte "Fenn Bilgi Teknolojileri " adlı bir bilişim şirketi kurdu.



Sarımermer ve arkadaşları, 5 internet sitesi birden kurdu. Sitelerin 3 tanesi, internetten alışveriş yapanlar için sanal alemdeki en ucuz fiyatları buluyor, 2 tanesi de alışveriş sitesi. İnternetten televizyon, cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi bir ürün almak isteyenler "efiyat.com" sitesine giriyor. Site, fiyat karşılaştırmalarını ücretsiz yapıyor. Örneğin A marka bir cep telefonunun 120-150 YTL arasında 5 değişik sitede fiyatlarını ekrana getiriyor.



Alışveriş siteleri, efiyat.com sitesine üye olmak ve karşılaştırmalara katılabilmek için para ödüyor. efiyat.com`a üye olan alışveriş siteleri arasında Cumhurbaşkanı Gül `ün oğlu Mehmet Emre Gül `ün kurduğu www .adresimegelsin.com sitesi de var.



DAMAT GÜL, OĞUL GÜL'E RAKİP



efiyat.com ekibinin sitede kendilerinden "Harikulade İşler Ofisi" olarak bahsetmesi, ilginç girişler yapması dikkat çekiyor. İnternet sitesinin girişinde ise, "Merhaba Dünyalılar ;) Ehem, ehem... Efiyat.com`un beta yayınına başladığını anons etmekten gurur duyarız... Harikulade İşler Ofisi sunar; `Bir takım yeni şeyler...` Arama algoritmamızı iyileştirdik, ürün veritabanlarımız daha güncel... Bizden değerlendirmelerinizi eksik etmeyin" anonsları yer alıyor.



Site, Fenn Bilgi Teknolojileri şirketinin bir yan kuruluşu. Şirket ayrıca, www .eucak.com, www .eotobus.com, www .babilus.com siteleri de kurmayı planlıyor. www .babilus.com açılınca, Sarımermer ve adresimegelsin.com sitesini kuran kayınbiraderi Mehmet Emre Gül , sanal alemde rakip olacak. Fenn Bilgi Teknolojileri , www .maximul.com isimli bir siteyi daha tescil ettirdi.



Damat Sarımermer , `Etra İç ve Dış Ticaret ` adlı bir şirket daha kurdu. Etra, 450 bin YTL sermayeli. Mehmet Sarımermer `in mobilya ve inşaat alanındaki şirketlerde de ortaklığı bulunuyor. Sarımermer `in yönetim kurulu üyesi olduğu Apek Mobilya`nın İstanbul `da Medallion adlı bir mağazası var. Şirket, burada yerli ve yabancı mobilya satıyor. Sarımermer ailesinin bir şirketi de `Özipek İnşaat Emlak `. Sarımermer , bu şirkete babası Abdullah Sarımermer ile ortak görünüyor.



ERDOĞAN'IN OĞLU ARMATÖR



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan `ın çocukları da iş hayatında oldukça hızlı. Büyük oğul Ahmet Burak Erdoğan `ın gemisi var ve armatörlük yapıyor. "Büyük mahdum" Erdoğan`ın ismi Safran -1 adlı gemiyle duyuldu. Safran -1 adlı kuru yük gemisini satın alan MB Denizcilik, Burak Erdoğan `ın bu alandaki ilk şirketi değil. Daha önce amcası Mustafa Erdoğan ve eşi Sema Ketenci `nin babası Osman Ketenci ile birlikte Turkuaz adlı şirketi kurmuştu.



2006 yılı Nisan ayında adı Bumerz Denizcilik olarak değiştirilen şirketin 1 milyon YTL olan sermayesi daha sonra 2 milyon YTL "ye çıkartıldı. Şirkette yüzde 25 hissesi olan Burak Erdoğan da sermaye artırımı için gemi alımının dışında bu şirkete de 250 bin YTL sermaye ekledi. Burak Erdoğan denizcilik sektöründeki ikinci şirketini 19 Ocak 2007`de kurdu. MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi adıyla kurulan şirkette, Burak Erdoğan `ın ortağı yakın arkadaşı Mecit Mert Çetinkaya . Her iki ortağın şirkette yüzde 50`şer hissesi bulunuyor.



'GEMİ DEĞİL, GEMİCİK!'



MB Denizcilik, kuruluşundan 18 gün sonra 6 Şubat 2007`de Safran -1 adlı kuru yük gemisini satın alarak deniz taşımacılığına ilk adımı attı. MB Denizcilik Safran -1`i Gürgem Deniz Nakliyat `tan devraldı. Burak Erdoğan ve Mert Çetinkaya `nın ilk gemisi olan Safran -1, 1991`de Tuzla `da inşa edildi.



Geminin piyasa değerinin ikinci elde 4-5 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Geminin kapasitesinin 200 TIR `ın gerçekleştirebileceği taşımaya eş değer olduğu da belirtiliyor. Bu gemi, Başbakan Erdoğan `ın "Gemi değil gemicik" demesiyle de tanınmıştı.



BİLAL ERDOĞAN DÜNYA BANKASI'NDA



Erdoğan`ın küçük oğlu Bilal ise ABD `de Dünya Bankası `nda çalışıyor. Bilal , Erdoğan`ın Başkan George Bush ile sohbetine bile konu olmuştu. Büyük kız Esra ise Berat Albayrak `la evli. Berat Albayrak `ın ismi ise çok sık duyuluyor.



Genç yaşına rağmen Çalık Holding `de genel müdür olan Berat Albayrak , ayrıca Sabah ve Atv `yi alan Turkuvaz Matbaacılık şirketinin yönetim kurulu üyesi. Yine Ahmet Çalık `ın yönetim kurulu başkanlığında Cetel Telekom İletişim`de de yönetim kurulu üyesi. Erdoğan`ın küçük kızı Sümeyye ise ünlü London School of Economics `te okuyor.



UNAKITAN'IN ÇOCUKLARI AİLE ŞİRKETİNİ SEVİYOR



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan `ın 3 çocuğu var. Abdullah , Zeynep ve Fatma... Kamuoyunun en yakından tanıdığı isim ise Abdullah Unakıtan. Ailenin likit yumurta işi yapan AB Gıda, Telemobil Bilgi İletişim ve SAB Makina adlı üç şirketi var.



Unakıtan Ailesi çeşitli iddialarla gündeme geldi. 2005 başına kadar yumurtanın KDV `si yüzde 8, likit yumurtanınki yüzde 18`di. 29 Aralık 2004 tarihinde yayımlanan bir kararname ile likit yumurtanın KDV `sinde indirime gidildi. Kararnamede yumurtanın yanına parantez içinde "likit ve pastörize olanlar dahil" ibaresi eklendi. Ve likit yumurtada KDV yüzde 18`den 8`e iniverdi.



CHP bu değişikliği Meclis `e taşıdı. Abdullah Unakıtan, 'Unakıtan' markası ile girdiği pastörize likit yumurta piyasasının yüzde 70`ini elinde tutuyor.



Yine mısır ithalatında da Abdullah Unakıtan ismi ön plana çıktı. 2003`te mısırın gümrük vergisi yüzde 20`ye inince Unakıtan`ın oğlu binlerce tonluk ithalat yaptı. Telemobil firmasının da özelleştirmeyle Akfen -SPA `ya giden Mersin Limanı `na 2 milyon dolarlık işletim sistemi satması ahlaki açıdan tartışmaya yol açtı.



BİNALİ YILDIRIM'IN OĞLU TARTIŞMA YARATTI



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım `ın 24 yaşındaki oğlu Erkan ve kızı Büşra Yıldırım `ın sahibi olduğu Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited Şirketi de oldukça tartışıldı. İtalya `dan 445 bin euroya gemi satın aldıkları gündeme geldi.



Erkan `ın, gemi fiyatının 200 bin euroluk bölümünü uluslararası seyahat acentelerince yolcu biletlerinin peşin satın alınmasıyla karşıladığı bilgileri ortaya çıktı. Yani Erkan , bu firmalardan borç almıştı. Borcunu yolcuları taşıdıkça, yani biletleri sattıkça ödeyecekti. Ancak biletleri peşin alan firmalardan Santour `un, Erkan `ın gemi sahibi olmasından kısa süre sonra Türkiye Denizcilik İşletmeleri `ne ait Ankara Feribotunu kiralaması tartışmaları artırdı.



Kiralama işleminin ihalesiz yapılması, kiracıya avantaj sağlayan bazı sözleşme hükümleri de konuşuldu. Binali Yıldırım ise Santour şirketi ile geçmişe dayalı hiçbir ortaklık ilişkisi bulunmadığına yönelik açıklama yaptı. Yıldırım`ın üç çocuğunun Subaru `nun İstanbul `daki 4 bayisinden birisi olduğu da yansıyan bilgiler arasında yer aldı.



PEPE'NİN OĞULLARI EV YAPIP SATIYOR



Hilmi Güler `in damadı ise eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe `nin oğlu İsmail Pepe . Pepe `nin çocukları Ankara -Balgat `ta 15 yıldır ev yapıp satıyor. Çukurambar `da bulunan evlerin ortalama fiyatı 500 bin YTL .



Pepe ve oğullarının yaptığı konutlarda, siyasetin ünlü isimleri de oturuyor. Ağırlıklı olarak AKP ve SP `li siyasetçilerin tercih ettiği konutlarda, TBMM Başkanı Bülent Arınç `ın da evi var. Bazı AKP `li milletvekilleri ise bu konutlarda kirada oturuyor.



Bunun yanı sıra İsmail Pepe `nin gemi işletmeciliği yaptığı da gündeme gelmişti. İsmail Pepe ve kardeşi Mustafa Pepe `nin ortak olduğu Kar İnşaat adına sahip olunan geminin 9 trilyonluk teşvikle alındığı da ileri sürüldü. Osman Pepe , seçimlerden önce CHP `nin "Oğlunun üzerinde 650 daire var" şeklinde suçlamlarına hedef olmuş ama bunu reddetmişti.



Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak `ın oğlu Mehmet Akif ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül `ün oğlu Emre Gül `ün bardakta mısır satan Daily Fresh şirketinden bayilik alarak mısır işine girdi. Bunun için bir arkadaşı ile Öztok Gıda İnşaat Ltd. adlı şirket kurdu. Özak , Atatürk Havalimanı `nda ve Bakırköy Capacity `de bardakta mısır satmaya başladı.



BAKANLARIN 63 ÇOCUĞU VAR



AKP hükümetinde başbakan dahil 25 bakan görev yapıyor. Bu bakanların toplam 63 çocuğu var. En fazla çocuğa sahip bakan 6 çocukla Sağlık Bakanı Recep Akdağ . Onu 4`er çocukla Başbakan Tayyip Erdoğan , Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin , Çevre Bakanı Veysel Eroğlu , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik izliyor. Kabinede devlet bakanları Mehmet Şimşek ve Mehmet Aydın `ın ise çocukları yok. Kabinenin tek çocuklu tek bakanı ise Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu .



DİĞER BAKANLAR VE ÇOCUKLARI



* Veysel Eroğlu'nun 1977 doğumlu kızı Zeynep Hale Eroğlu Sağer, evli ve Hong Kong `da yaşıyor. Merve Eroğlu 1979 doğumlu ve İstanbul merkezli ABD okulu Newport International University `de okuyor. Newport Internatonal University, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimi görememiş kişiler için geleneksel yüksek öğretim kurumlarına alternatif eğitim veriyor. 1985 doğumlu Mehmet Eroğlu ise İTÜ Elektronik son sınıf öğrencisi. Ayşenur Eroğlu da 1991 doğumlu ve ortaöğretimde okuyor.



* Nazım Ekren'in büyük oğlu Ahmet, geçen yıl Bahçeşehir Üniversitesi ekonomi bölümünü kazandı.



* Mehdi Eker'in büyük kızı Zeynep hukuk öğrenimi gördükten sonra yurtdışında halen master eğitimi alıyor. Yasin ve Süeda ise ilk ve örtaöğretimde eğitimlerini sürdürüyor.



* Murat Başesgioğlu'nun oğlu Hakan, Kastamonuspor Yönetim Kurulu üyesi olarak biliniyor. Çağrı ise henüz hukuk eğitimini tamamladı.



* Beşir Atalay : Fatma Betül , İrem Zeynep ve Tuba isimli 3 kızı var.



* Ertuğrul Günay : Oğlu makine Mühendisi, kızı ise Anadolu Ajansı `nda çalışıyor.



* Zafer Çağlayan : Oğulları Çağan ve Kaan , Çankaya Üniversitesi `nde okuyor.



* Recep Akdağ : Kızı Cemile, ABD `de eğitim görüyor. Diğer çocukları Havvanur, Ramazan , Muhammed, Yahya `nın da öğrenci olduğu söyleniyor. Bir de bebek Çelik var.



* Kürşad Tüzmen : İsmail Bergütay 16, kızı Aybüke ise 21 yaşında.



* Ali Babacan4: Fatma 6 yaşında, Kerem ise 13 yaşında.



* Hüseyin Çelik: Büşra ilköğretim, Enis ile Ekrem ise Bilkent Üniversitesi öğrencisi.



(Referans gazetesi 01.03.2008)