Bakanların ismi duyurulurken en çok alkışı hangi isimler aldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Beklentilerin aksine 3 değil bir cumhurbaşkanı yardımcısı belirlenirken; dört eski bakan da yeni kabinede yer aldı. Kabinede siyasi kimlikleri çok da ön planda olmayan ancak sektörde bilinen çok sayıda isim de görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinedeki isimleri açıklarken, en çok alkışı alan isimler ise Milli Savunma Bakanı olan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirilen Mustafa Varank oldu.

Abisi akademisyen İlhan Varank 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Mustafa Varank ile aynı tarihte Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Akar'a yeni kabinede yer verilmesi, Erdoğan'ın '15 Temmuz mesajı' olarak yorumlandı.

"Akar, darbecilerin önüne koyduğu bildiriyi imzalamayıp yanlış olduğunu söyleyen isim"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Akar ve Varank'ın yeni kabinede görevlendirilmesiyle ilgili olarak, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında makam odasında derdest edilmiş bir genelkurmay başkanı. Akıncı Üssü'nde darbeciler tarafından önüne konan bildiriyi imzalamayıp bunun yanlış olduğunu söyleyen bir isim. Yine Mustafa Varank, sayın Cumhurbaşkanı'nın en zor dönemlerinde yanında olan bir isim. Darbe gecesi de abisi şehit olduğu sırada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaydı" yorumunda bulundu. Gazeteci Hakan Çelik de şunları söyledi:

"Varank, en uzun alkış alan isimlerden biriydi. Cumhurbaşkanının yakın ekibinde çok çalışkan bir isimdir. Abisi de 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit edilen isimlerden biri."