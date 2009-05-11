Bakanların filmi karıştı

Aylarca Sosyal Güvenlik Haftası için hazırlandılar, ama bir aksilik oldu.Hem de daha haftanın ilk gününde, açılış toplantısının ilk dakikalarında...Toplantı tanıtım filmiyle başladı. Ama filmde yeni bakan yoktu. Onun yerine 10 gün öncenin Çalışma Bakanı bugünün Devlet Bakanı Faruk Çelik vardı.8 dakikalık film toplantı salonunda gergin bir havaya neden oldu. Bu duruma en çok sinirlenen de kurum başkanı Fatih Acar'dı.Film bitti, Acar konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. Daha ilk kelimelerini bile söyleyememişti ki, arkasından koşar adım bir görevlinin yaklaştığı görüldü, elinde Acar'ın cep telefonu vardı.Acar da şaşırdı tam da o anda gelen telefona. Şaşkınlığı o anda açık olan mikrofonlara yansıyan "Nasıl?" sözcüğünden anlaşıldı.Arayan Bakandı. Yeni Çalışma Bakanı Ömer Dinçer.Acar telefonu aldı çıktı. Ama salondaki gerginlik daha da arttı.Tam da o sırada yeni tanıtım filmi, yani kabine revizyonundan sonra hazırlanan film barkovizyona yansıdı.Yeni filmde yeni bakan Ömer Dinçer ön plandaydı.Ve bu ikinci filmin ardından yani salonda yaklaşık 20 dakika boyunca iki ayrı bakan için hazırlanmış Sosyal Güvenlik Kurumu tanıtımı izlendikten sonra kurum başkanı Fatih Acar yeniden kürsüye çıktı. Ama Acar'ın öfkesi dinmemişti: "Hesabını verecekler..."Sorular yanıtsız kaldı. Onun yerine Acar'ın öfkesi yansıdı kameralara...