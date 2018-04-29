T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Bakanlardan Theresa May'e destek: Brexit için en doğru kişi

İngiltere'deki genel seçimin ardından geleceği tartışılan Başbakan Theresa May'e bakanlarından destek geldi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Theresa May'in ülkeyi Brexit sürecinde yönetecek en doğru kişi olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'deki genel seçimin ardından geleceği tartışılan Başbakan Theresa May'e bakanlarından destek geldi.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Theresa May'in ülkeyi Brexit sürecinde yönetecek en doğru kişi olduğunu söyledi.

Daha önce Boris Johnson'ın parti içinde Theresa May'e karşı kampanya yürüterek partinin yeni lideri olmak istediği iddia edilmişti.

Boris Johnson Twitter'dan yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanlarken "Theresa May'i destekliyorum" dedi.

Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da May'e "güveninin tam olduğunu" söyledi.

İçişleri Bakanı Amber Rudd ise "May'in müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve umarım görevde kalır" diye konuştu.

Öte yandan Theresa May de yeni bakanlarını öven açıklamalarda bulundu.

Kabinedeki değişikliklerin ardından konuşan İngiltere Başbakanı May, "hükümetimiz herkesi temsil eden bir hükümet" dedi ve ekledi:

"Partinin her kesiminden yetenekli kişiler kabineye girdi. Herkesin çıkarına hareket eden bir ülke istiyoruz.

"Bir haftaya başlayacak Brexit müzakerelerinin başarılı geçmesini sağlayacağız."

May, erken seçim ihtimalini de devre dışı bırakarak "Seçimden önce başbakan olursam dönem bitene kadar görevde kalacağımı söylemiştim" dedi.

Theresa May, Avrupa Birliği'nden ayrılma kampanyasının etkili isimlerinden Michael Gove'u da Çevre Bakanı olarak kabineye eklemişti. Gove bunun kendisi için bir sürpriz olduğunu açıklarken bu göreve getirilmesinden ötürü mutluluk duyduğunu söyledi.

Ancak BBC'nin çevre analisti Roger Harrabin, bazı çevrecilerin Gove'la ilgili çekinceleri olduğunu belirtiyor.

e3g adlı düşünce kuruluşundan Tom Burke, gençlerin çevre konusunu çok önemsediğini söylerken "Eğer Muhafazakar Parti gençlik ile bir bağ kurmak istiyorsa çok yanlış bir bakan atadılar" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Theresa MayDışişleri Bakanı Boris Johnson Theresa MayBrexitBakanı Boris Johnson Theresa MayBoris JohnsonTheresa MayJohnson TwitterMayTicaret Bakanı Liam FoxBakanı Amber RuddBaşbakanı MayHerkesinTheresa May Avrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24