Bakanlardan Gaziantep çıkarması

Davutoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep temasları kapsamında, Düllük Baba Biyolojik Gölet'te düzenlenen iftara katıldı. İftarın ardından konuşan Davutoğlu, kentteki temasları çerçevesinde Nizip'te vatanlarından, yurtlarından, ailelerinden, dostlarından ayrılmış, yola düşmüş Suriyeliler ile bir araya geldiğini söyledi.

Davutoğlu, Suriye’de olduğu gibi bazen fiili, bazen de Somali ve Myanmar'daki gibi manevi ensarlık yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin güçlü ve bütün zayıflara kucak açacak kadar merhametli olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Güçlü olabilirsiniz merhametiniz yoksa gücünüz zulme dönüşür. Merhametli olabilirsiniz, şefkatli olabilirsiniz, gücünüz kudretiniz yoksa o şefkat sadece ağlamaya dönen bir acziyet halini alır. Elhamdülüllah ki bugün gücü merhametiyle, kudreti şefkatiyle birleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var" diye konuştu.

Davutoğlu, 14 yıl önce Marmara Depremi olduğunda Ankara'dan Koceli'ye ulaşamayan başbakanlar, bakanlar varken şimdi eli dünyanın her bir köşesine ulaşan muktedir bir devletin, bir hükümetin mensubu olmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Bakan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bir çocuk 8 yaşındaki bir çocuğun resimlerini bir duvara asmış, tank resmi ve okul resmi çizmiş, 'Bu tank benim okulumu yok etti' diyor. Bir bina, hapishane çizmiş 'Burada babam hapishanede kaldı' diyor. Şimdi bunlara karşı diyorlar ki birileri 'Sessiz kalın, niye karışıyorsunuz, niye konuşuyorsunuz?' Hiç insanlık vicdanına sahip olan biri hangi dinden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, bu manzara karşısında sessiz kalabilir mi?"

Davutoğlu, her Bakanlar Kurulu öncesi ve sonrasında mutlaka bu konunun ele alındığını belirtti.

Bu işi ne kadar ciddiye alırlarsa alsınlar onlarla yüz yüze yaşayan Gaziantepliler, Hataylılar, Şanlıurfalılar, Kilisliler, Mardinlilerin ensar bilincine sahip olmamaları halinde Ankara'da verecekleri kararın bir karşılığı olmadığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Birçok yabancı yetkili, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve diğerleri diyorlarki 'Sizin kamplar yepyeni standart oluşturdu dünyada, hiçbir millet başka bir millet için, hiçbir ülke başka bir ülke için bu fedekarlığı yapmadı' diyorlar. Ama onları en çok şaşırtan da bu fedekarlık yapılırken yerel halktan hiçbir tepki gelmemesi, aksine yerel halkın da bu meseleye sahip çıkması. Ne kadar övünseniz azdır. Biz, sizin adınıza, Gaziantepliler adına, Hataylılar, Urfalılar, Kilisliler adına sınır vilayetlerimiz ve diğer kampların bulunduğu vilayetlerimiz de Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya hepsi adına gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. O asaletinizin gereğini yaptık. Bunu görmekten çok memnun olduk."

Davutoğlu, bugün sadece komşu Suriye'ye değil dünyadaki her mazluma veya Haiti gibi çok uzak bölgelerdeki deprem mağdurlarına kadar, ortak tarih ve inançlar yok gibi görünse de ortak insanlık vicdanı dolayısıyla ellerinin ulaştığını belirtti.

Tüm bunların arasındaki motor gücün AK Parti teşkilatları olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer AK Parti teşkilatları olmamış olsaydı, Başbakanımız liderliğinde bu teşkilat bu motivasyonu hissetmemiş, duymamış, harekete geçmemiş olsaydı emin olun bir ay içinde Türkiye'yi nasıl bir türbülansa sokmak istediler, çok daha kolay türbülansa sokabilirlerdi. Ama sokamadılar. Türbülansa sokmak istedikleri ülkenin insanı direnç gösterdi. Vakur ve olgun bir şekilde provokasyonlara gelmedi ama bir işaretle de Kazlıçeşme'de neredeyse 1,5 milyona yakın insan buluştu hiç kimseye zarar vermeden, hiç bir vandalizm yapmadan buluştu.

Demokratik olarak herkes gösteri yapar, herkes görüşünü beyan eder. Bunlar demokrasinin kuralları ama haklı gibi görünen bir meseleden bile hareket ederek çıkılsa hiç kimse bulunduğu ülkeyi türbülansa sokuyor görüntüsü uluslararası itibarını zedeleyecek bir görüntüye bu ülkeyi sokmak sorumsuzluğunu yapamaz. Buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Eğer bunlar olmamışsa bu provokasyonlara izin verilmemişse elhemdüllilah bunun da arkasında AK Parti teşkilatlarının sağlamlığı var."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de bugün Mısır, Filistin ve Myanmar'da yaşananlara bakıldığında Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, gücünün önemli olduğunu çok daha iyi anladıklarını söyledi.

Mısır, Suriye, Myanmar'ın Türkiye'nin huzuruna, demokrasisine ve kalkınmasına baktığını, örnek aldığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu büyük coğrafyada ecdadımızın bize bıraktığı büyük bir miras var ve biz onların torunları olarak teşkilatımızla miletimizle dimdik olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, bu mübarek günlerin feyzini ve bereketini bütün yüreğimizde hissedeceğiz ve birbirimizi Allah için çok daha fazla seveceğiz ki o garibin, gurabanın umudu olmaya devam edelim. Allah'ın izniyle de insanlık için örnek bir ülke olmaya devam edelim diyorum. "

Şahin, Türkiye üzerinde oynanan hiçbir küresel oyunun, hiçbir hesabın tutmayacağını da kaydetti.

İftarın ardından Gaziantep Topçuoğlu Camisi'nde teravih namazı kılan Davutoğlu, daha sonra özel uçakla kentten ayrıldı.