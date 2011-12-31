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Politika

Bakanlar, Uludere Kaymakamı Yavuz'u hastanede ziyaret etti ŞIRNAK (A.A)

31 Aralık 2011 17:28

-Bakanlar, Uludere Kaymakamı Yavuz'u hastanede ziyaret etti ŞIRNAK (A.A) - 31.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gülyazı Köyü'nde darp edilen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u hastanede ziyaret etti. Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle Gülyazı Köyü'nde bir araya gelerek taziyelerini ileten Beşir Atalay, Mehdi Eker ve Cevdet Yılmaz, daha sonra helikopterle Şırnak'a geldi.  Şırnak Asker Hastanesi'ne geçen bakanlar, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dilemek için gittiği Gülyazı köyündeki taziye çadırında bir grup tarafından darp edilen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u ziyaret etti. Acil serviste tedavisi yapılan Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bakanların hastanedeki ziyaretine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mine Lök Beyaz, Mehmet Süleyman Hamzaoğulları, Oya Eronat, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Şırnak Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti.

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