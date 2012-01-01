Bakanlar Uluder'de taziye ziyaretinde bulundu



T24 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelerek taziyelerini iletti.







Helikopterle Uludere'ye bağlı Gülyazı köyüne gelen bakanlar, olayda hayatını kaybeden Encü ailesinin yakınlarından Alihan Özhan'ın evine geldi.



Olayda yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle tek tek görüşerek taziyelerini bildiren bakanlar, ailelere başsağlığı diledi.



CNNTürk'te yer alan habere göre; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Gereğinin yapılacağından hiç kimsenin tereddütü olmasın" dedi.



Bakanların taziye evindeki ziyaretine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kubbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mine Lök Beyaz, Mehmet Süleyman Hamzaoğulları, Oya Eronat, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ile köyün ileri gelenleri de eşlik etti.







