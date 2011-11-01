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Dünya

Bakanlar Suriye için toplanıyor  KAHİRE (A.A)

01 Kasım 2011 22:14

-Bakanlar Suriye için toplanıyor  KAHİRE (A.A) - 01.11.2011 - Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye özel gündem maddesi ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'deki birlik merkezinde toplanacak.  Arap Birliği komitesinin, Katar'da Suriye heyetine sunduğu çözüme ilişkin plan konusunda, Suriye ve Arap Birliği nihai anlaşmaya vardığı belirtiliyor.  Anlaşmanın detaylarının ise yarın akşam saatlerinde Arap Birliği'nde yapılacak toplantı sonrasında ortaya çıkması bekleniyor.  Arap Birliği, Suriye'de kan dökülmesine son vermek üzere bir plan hazırlamış, Suriye ise planın bazı maddelerine temkinli yaklaşmıştı. Söz konusu plan, askeri operasyonların durdurulması, sivillerin korunması, Suriye ordusunun sivil yerleşim bölgelerinden çekilmesi, şubat ayından itibaren tutuklanan kişilerin serbest bırakılması, muhalifler ile Suriye yönetimi arasındaki ulusal diyaloğun Arap Birliği çatısı altında Kahire'de başlatılması, Katar başkanlığında bir Arap Birliği komisyonu oluşturulması ve Arap Birliği gözlemcilerinin Suriye'de bulunmalarına izin verilmesini içeriyor.  Arap Birliği planının ana taslağı, Arap Birliği dışişleri bakanlarının geçen ay Kahire'de yaptıkları olağanüstü toplantıda oluşturulmuştu. Suriye yönetimi, planda yer alan,  muhalifler ile ulusal diyalog görüşmelerinin Kahire'de yapılması ve Suriye ile ilgili kurulacak olan Arap Birliği komisyonun başkanlığına Katar'ın getirilmesi konularına sıcak bakmıyor.   Plan, Pazar günü Katar'da yapılan görüşmelerde Suriye heyetine sunuldu.  Suriye devlet televizyonu, Suriye ile Arap Birliği arasında nihai anlaşmaya varıldığını ve yarın resmi açıklamanın yapılacağını kaydetti. 

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