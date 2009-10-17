Bakanlar su altında toplandı!

Hint Okyanusu'ndaki Maldivler'de iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek üzere bakanlar su altında toplantı yaptı.



Suya ilk olarak devlet başkanı Muhammed Naşid dalarken, onu mayolu ve tüplü bakanlar izledi.



6 metre derinlikte, U biçimindeki masada bakanlar, karbondioksit salımının azaltılması için tüm ülkelere eylem çağrısında bulunan bir karar aldı.



Girifushi adası yakınında düzenlenen "ıslak toplantı" için bakanların 2 ay dalgıçlardan eğitim aldığı belirtildi.



Toplantı, masmavi denizi, beyaz kumsallarıyla turistlerin gözdesi olan, 1.192 adadan oluşan Maldivler'in, deniz seviyelerinde görülecek en ufak bir artışla sular altında kalacağına dikkati çekiyor.



