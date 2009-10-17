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Dünya

Bakanlar su altında toplandı!

Hint Okyanusu'ndaki Maldivler'de iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek üzere bakanlar su altında toplantı yaptı.

17 Ekim 2009 03:00

Hint Okyanusu'ndaki Maldivler'de iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek üzere bakanlar su altında toplantı yaptı.

Suya ilk olarak devlet başkanı Muhammed Naşid dalarken, onu mayolu ve tüplü bakanlar izledi.

6 metre derinlikte, U biçimindeki masada bakanlar, karbondioksit salımının azaltılması için tüm ülkelere eylem çağrısında bulunan bir karar aldı.

Girifushi adası yakınında düzenlenen "ıslak toplantı" için bakanların 2 ay dalgıçlardan eğitim aldığı belirtildi.

Toplantı, masmavi denizi, beyaz kumsallarıyla turistlerin gözdesi olan, 1.192 adadan oluşan Maldivler'in, deniz seviyelerinde görülecek en ufak bir artışla sular altında kalacağına dikkati çekiyor.

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