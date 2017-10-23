Bakanlar Soylu ve Canikli, sıcak bölgede (2)

HATAY\'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

Hatay Valisi Erdal Ata, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'ye kent genelinde alınan güvenlik tedbirleriyle Suriyelilere yönelik eğitim, ekonomik destek ve yardım faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Valilik makamında yapılan sunuma, bakanların yanı sıra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39\'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, 2\'nci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Vali Yardımcıları Orhan Mardinli, Nursal Çakıroğlu, Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı. Bakanlar, daha sonra \'Güvenlik Toplantısı\' yaptı.

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