-Bakanlar nikah şahidi ANKARA (A.A) - 25.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Sümeyra Keleş ile evlendi. Rixos Otel'de düzenlenen ve başında Kuran-ı Kerim okunan nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic yaptı. Jeremic, ''şahitlik ediyor musunuz?'' sorusunu Türkçe ''evet'' diyerek yanıtladı. Çiftin ve şahitlerin ''evet'' yanıtlarını alan Gökçek, Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisini hatırlatarak, çifte mutluluklar diledi. Çifte nikah defterini veren Bozdağ da ''hayırlı evlatlar'' dileyerek, ''Başbakanımız gibi en az 3 hayırlı evlatla yuvanızın şenlenmesini arzu ediyoruz ama azamisinde sınır yok'' dedi. Bozdağ, ''Kız tarafı kızımızı veriyoruz diye üzülebilir, oğlan tarafı da bir kızımız oluyor diye sevinebilir ama Yozgat'ta şöyle bir laf var: Oğlan tarafı sevinmesin kız bize geliyor diye, kız tarafı da üzülmesin kızımız gidiyor diye. İşin aslı kız evden gidiyor ama oğlan da elden gidiyor'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, çifte mutluluklar diledi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Reha Denemeç, Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal ve kızı Sümeyye Erdoğan, İşadamı Cüneyd Zapsu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.