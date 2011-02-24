-BAKANLAR MARMARİS LİMANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU MUĞLA (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki Türk vatandaşlarını getirecek Orhangazi-1 ve Osmangazi feribotlarının ulaşacağı Marmaris Limanı'nda yolcuları karşılayacak olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, limanda incelemelerde bulundu. Libya'dan ilk etapta deniz yolu ile Marmaris Limanı'na gelecek 3 bin 36 kişilik ilk kafileyi karşılamak için Marmaris'e gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yolcuların karşılanacağı Marmaris Limanı'nda alınan tedbirler hakkında Muğla Valisi Fatih Şahin'den bilgi aldı ve hazırlıkları inceledi. Feribotla gelecek olan yolculardan sağlık sorunu yaşayanlara ilk tıbbi müdahaleyi yapmak üzere hazır bekleyen sağlık personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım ve Akdağ, daha sonra tahliye operasyonunu yürüten görevlilerle basına kapalı bir toplantı yaptı. Bu arada, limana gelecek Türk yolcuların ulaşımında kullanılacak 60 yolcu otobüsü Marmaris Limanı'na giriş yaptı.