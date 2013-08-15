Bakanlar Kurulu'nun her 10 kararından 6'sı inşaat ile ilgili

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlardan derlenen verilere göre 2013′ün ilk 6 ayında 346 karar alındı. Wall Street Journal Türkiye’nin haberine göre, bunların 206′sını, başka bir ifadeyle alınan tüm kararların yüzde 60′ını imar kararları oluşturdu. Benzer bir eğilim 2012′de de görülüyor. Bakanlar Kurulu, 2012′de 618 karar alırken bunların 253′ü imara ilişkin kararlardan oluştu.

Acele kamulaştırma kararları arttı

Alınan imar ve gayrimenkul kararlarını, “acele” kamulaştırma, alt yapı ve kentsel dönüşüm, riskli alan belirleme, tahsis ve toplulaştırma kararları oluşturdu. Özellikle “acele” kamulaştırma kararlarının son yıllarda önemli ölçüde artması dikkat çekiyor. 2010′da bu yönde 19 karar alınırken, 2011′de 28, 2012′de 176 2013′ün ilk 6 ayında 145′e karar alındı. Özellikle üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve diğer alt yapı yatırımlarındaki artış ve kentsel dönüşüm kararları bu artışta etkili oldu.

BETAM Direktörü Seyfettin Gürsel, verilerin hükümetin önceliğini çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, “Hükümet, imar ve alt yapı yatırımları ile büyümeyi hızlandırmak ve tabanını memnun etmek istiyor. Başbakan mega projeleri çok seviyor. Verilere bu nedenle çok şaşırmadım. Ancak keşke hükümetin kararların çoğunluğu yapısal reformlara ilişkin olsaydı” değerlendirmesinde bulundu. Gürsel, hükümetin uzun vadeli sorunları çözmek yerine, kısa vadede tabanını memnun edecek projelere odaklandığını savundu.