T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlar Kurulu'nun her 10 kararından 6'sı inşaat ile ilgili

Bakanlar Kurulu'nun 2013'ün ilk 6 ayında verdiği kararların yüzde 60'ı imar ile ilgili oldu

15 Ağustos 2013 11:55

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlardan derlenen verilere göre 2013′ün ilk 6 ayında 346 karar alındı. Wall Street Journal Türkiye’nin haberine göre, bunların 206′sını, başka bir ifadeyle alınan tüm kararların yüzde 60′ını imar kararları oluşturdu. Benzer bir eğilim 2012′de de görülüyor. Bakanlar Kurulu, 2012′de 618 karar alırken bunların 253′ü imara ilişkin kararlardan oluştu.

 

Acele kamulaştırma kararları arttı

 

Alınan imar ve gayrimenkul kararlarını, “acele” kamulaştırma, alt yapı ve kentsel dönüşüm, riskli alan belirleme, tahsis ve toplulaştırma kararları oluşturdu. Özellikle “acele” kamulaştırma kararlarının son yıllarda önemli ölçüde artması dikkat çekiyor. 2010′da bu yönde 19 karar alınırken, 2011′de 28, 2012′de 176 2013′ün ilk 6 ayında 145′e karar alındı. Özellikle üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve diğer alt yapı yatırımlarındaki artış ve kentsel dönüşüm kararları bu artışta etkili oldu.\

BETAM Direktörü Seyfettin Gürsel, verilerin hükümetin önceliğini çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, “Hükümet, imar ve alt yapı yatırımları ile büyümeyi hızlandırmak ve tabanını memnun etmek istiyor. Başbakan mega projeleri çok seviyor. Verilere bu nedenle çok şaşırmadım. Ancak keşke hükümetin kararların çoğunluğu yapısal reformlara ilişkin olsaydı” değerlendirmesinde bulundu. Gürsel, hükümetin uzun vadeli sorunları çözmek yerine, kısa vadede tabanını memnun edecek projelere odaklandığını savundu.

ETİKETLER

bakanlar kurulukararakphükümetinşaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24