Bakanlar Kurulu'nda 6 yeni isim, Bekir Bozdağ ve Fikri Işık Başbakan Yardımcısı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası, kabinede yapılan değişiklikleri açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, beş başbakan yardımcısından ikisi oldu.

Bakanlar Kurulu'nda 6 yeni isim var. 15 bakan görevlerini sürdürüyor. 6 bakanın ise görevleri değişti.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:

Yeni başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Hakan Çavuşoğlu, Recep Akdağ ve Fikri Işık; Nurettin Canikli, Veysi Kaynak, Tuğrul Türkeş ve Numan Kurtulmuş'un yerine göreve getirildi.

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine göreve getirilen isim oldu.

Akif Çağatay Kılıç'ın yürüttüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak geldi.

Faruk Çelik'in yürttüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi.

Numan Kurtulmuş, Nabi Avcı'nın yerine yeni Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

Fikri Işık'tan sonra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Recep Akdağ'dan sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu.