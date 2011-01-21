-BAKANLAR KURULUNA ÖTV DAVASI ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin, ''Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, akaryakıt ürünlerinde sabit ÖTV tutarını artıran kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 25 Ağustos 2010 tarihli kararına uymadıkları'' gerekçesiyle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine 500'er liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi. Çetin, bazı TÜDEF üyeleriyle birlikte adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Temmuz 2009'da akaryakıt ve türevlerinde sabit ÖTV tutarının yüzde 11 ile yüzde 167 arasında artırıldığını anlattı. Federasyonun, bu karara karşı açtığı davanın Danıştay 7. Dairesi tarafından reddedildiğini belirten Çetin, red kararına itirazda bulunduklarını, itiraz sonucunda, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, 25 Ağustos 2010'da, akaryakıt ürünlerinde sabit ÖTV'yi artıran kararın yürütmesini durdurduğunu ifade etti. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunun, yargı kararına uyması ve ÖTV artışını iptal etmesi için beklenildiğini, ''hükümetin ise kararı görmezden geldiğini'' kaydeden Çetin, ''Hükümete resmi ihtarname gönderilmiş, hükümet hukuk tanımazlığını sürdürmüştür'' dedi. Ardından yargı kararına uymamaları nedeniyle Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Çetin, ''Ancak hukuk tanımazlık devam etmiş ve nihayetinde bugün Başbakan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine karşı 500'er liralık tazminat davası açılmıştır'' diye konuştu. Çetin, Anayasa'ya göre yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları üzerine eylemde bulunulmayan hallerde, maddi ve manevi tazminat davası açılabileceğini söyledi. Çetin, bugün 4 liraya satılan bir litre benzinin yüzde 65'nin ÖTV ve KDV olduğuna dikkati çekerek, ''Dünyada vergiden vergi alma şeklindeki ucube uygulamanın yalnızca Türkiye'de olduğunu'' ifade etti. ''AKP, hukuk ve demokrasi alanında, özgürlükler alanında sınıfta kalmıştır'' diyen Çetin, tazminat davasından sonuç alamamaları durumunda, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.