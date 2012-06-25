Bakanlar Kurulu ve AB dışişleri bakanları Suriye gündemiyle toplandı

Başbakan Recep Tayyip başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümgeneral Ateş Mehmet İrez'de katılıyor. AB dışişleri bakanları da Suriye gündemiyle Lüksemburg'da toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye'nin Türk uçağını düşürmesi ile ilgili bilgi vermek üzere Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümgeneral İrez beraberinde bazı askeri yetkililerle Başbakanlık Merkez Binasına geldi.



AB dışişleri bakanları Suriye gündemiyle toplandı



AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki Suriye ana gündemli toplantısına katılırken basına yaptığı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı ile (Ahmet Davutoğlu) bu konuyu özel olarak telefonda görüştüm. Bugünkü toplantıda da tartışacağız ve bazı yorumlar (kararlar) gelebilir. Yaşananlardan ve 2 pilotun aileleri açısından çok endişeliyim. Mutlaka Türkiye'nin cevabında teenni göstermesini bekliyoruz" dedi.

Lüksemburg Dişişleri Bakanı Jean Asselborn, Suriye'nin Türk uçağını uluslararası hukuku hiçe sayarak düşürmesini kınayarak "Türkiye'nin bu olayda teenni göstermesini takdir ettiğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, "Bu uçak rutin bir uçuş yapıyordu ve silahsızdı. Öncesinde uyarı yapılmadan vurulması kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal ise Türk uçağının düşürülmesi nedeniyle Hollanda'nın Suriye konusundaki tutumunun değişmediğini ve herhangi bir müdahaleye katılmalarının sözkonusu olmadığını söyledi.

Rosenthal, hala Annan Planı'na bağlı olduklarını belirtirken Türkiye'nin çağrısıyla yapılacak yarınki NATO toplantısıyla ilgili "siyasi danışmaların siyasi boyutu olur" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'nin Türk uçağını düşürmesini kınayarak konunun yarın NATO'da tartışılacağını hatırlattı.

Hague, "Bunun Suriye krizinin farklı bir yüzünü gösterdiğini düşünmüyorum. Bence Suriye'de büyük çöküş ya da çatışmaların yoğunlaşması tehlikesi devam edecek. Bu toplantıda Esed rejimi üzerinde baskıyı ilave yaptırımlarla artırmamız çok önemli. Umarım bu konuda mutabakat sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise Suriye krizine "siyasi çözümün zorunlu olduğunu" vurgulayarak Annan Planı'na daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.