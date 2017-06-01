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Bakanlar Kurulu üç şehri 'riskli alan' ilan etti

Kararlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca alındı

01 Haziran 2017 10:57

Ankara'nın Altındağ ilçesi, Kocaeli'nin Derince ilçesi ile Sivas merkezde bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un ilgili maddesi uyarınca alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi ile Sivas’ın Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bazı alanlar Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi.

 

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