Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde devam eden Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Org. Akar ve Barzani'yi ayrı ayrı kabul etti

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 15.15'te başladı.

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Programda olmayan görüşmenin, Orgeneral Akar'ın Perşembe günkü Pakistan ziyareti nedeniyle öne alınan haftalık görüşme olduğu bildirildi.

Başbakan, Akar ile 1 saat 10 dakika süren görüşmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'yi kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1.5 saat sürdü.