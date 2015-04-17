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Bakanlar Kurulu beş haftada bir 'Ak Saray'da toplanacak

Kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun ortak istişaresi sonunda alındığı öğrenildi

17 Nisan 2015 10:54

Bakanlar Kurulu, beş haftada bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre periyot, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yapılan görüşmelerde belirlendi.

Beştepe'de Bakanlar Kurulu toplantılarının periyodunun, hükümetin Çözüm Süreci, güvenlik zirvesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Milli güvenlik Kurulu toplantılarının toplanma periyotları göz önüne alınarak belirlendiği öğrenildi.

Toplantılarda hem o haftaki Bakanlar Kurulu'nun rutin gündemi işlenecek hem de Beştepe ile hükümet arasında gündemin üst sıralarında yer konular görüşülecek.

Erdoğan, göreve başladıktan sonra ilk kez 19 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'nu Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplamıştı.

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