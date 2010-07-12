Bakanlar Kurulu 30 yıl geriden geliyor!

T24 - Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 yılında Seyhan Baraj Gölü ve çevresinin "yaban hayatı geliştirme sahası" olarak ilan edilmesinden sonra, koruma altına alınan bölgenin sınırlarının 30 yıl önceki imar planlarına göre belirlenmesi Adana'da imar krizine neden oldu.



Merkez Çukurova İlçesi’nin en gözde yerleşim alanlarından olan Güzelyalı, Karslı, Kurttepe ve Kenan Evren mahallelerindeki binlerce apartman, işyeri, villa, okul ve resmi kurum binası, 11 bin 336 hektar olarak belirlenen "Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın içinde gösterildi.



Radikal'den Bünyamin Yıl'ın haberine göre aradan geçen yıllarda uygulamaya yönelik bir uygulama olmazken, Adana Valiliği 4 ay önce, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan sınırları dikkate alıp, 50’yi aşkın bitki, 100’ü aşkın hayvan türünün yaşadığını gerekçe göstererek, bu bölgeyi her türlü yapılaşmaya kapattı.





Başkanvekili şaşırdı





Valilik kararının tebliğiyle şaşıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz, yaban hayatı geliştirme sahasının sınırlarının 30 yıl önceki imar planına göre belirlendiğini ortaya çıkardı. Bu skandal karşısında gerekli itirazları yaptıklarını söyleyen Zihni Aldırmaz şunları söyledi:



“13 Eylül 2006 tarih 10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Seyhan Baraj Gölü ve çevresi ‘yaban hayatı geliştirme sahası’ yapılmış. Ancak bu kararın ekinde ciddi bir plan yokmuş. Karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra aceleyle yaban hayatı geliştirme sahası sınırları belirlenmiş. 1980 yılının imar planı kullanılıp, Ankara’ya gönderilmiş. 4 yıl önce belediyemiz adına bu toplantılara katılan temsilcimiz, sınırlara ilişkin muhalefet şehri koymuş. Adana Valiliği’nce hazırlanan 1/100.000’lik çevre düzeni planında da bu hata dikkate alınmamış. Valilik kararı belediyemize ulaştıktan sonra yanlışlığı anlatıp, gerekli bilgilendirmeyi yaptık.”



Ankara’ya gidip, Çevre ve Orman Bakanlığı bürokratlarıyla da görüşmede bulunduğunu anlatan Zihni Aldırmaz şöyle devam etti:



“30 yıl önce kuzeydeki ‘Yeni Adana’ dediğimiz kent oluşmamıştı. Buralar çalılık, kıraç arazilerdi. Buralar imar planları yapılarak yerleşime açıldı. Şimdi 15- 20 katlı apartmanların, okulların, işyerlerinin, hastanelerin, kamu kurumlarının bulunduğu büyük bir şehir var. Bu şehrin yaban hayatı geliştirme sahası sayılması mümkün değil. Yanlışlığın düzeltilmesi, mevcut planlara göre sınırların yeniden belirlenmesi için girişimlerimiz sürüyor. Yeni bir Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor.”





Üniversite ve kaymakamlık da bölge sınırları içinde





Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın güneyindeki sınır içinde kalan bölgede Çukurova Üniversitesi’nin bir bölümü, Çukurova Kaymakamlığı, Öğretmenevi, Güçbirliği Vakfı Eğitim Kampusu, Kız Lisesi, Metropark Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Nunume Seyhan Uygulama Hastanesi Adana Metrosu depolama sahası, çok sayıda apartman, villa ve bahçeli konut ile işyeri, sosyal tesis bulunuyor.





Bölgede pekçok tür hayvan yaşıyor





Bölgede yoğun bir insan popülasyonu olmasına rağmen hayvan nüfusu ve çeşitliliği de kendini koruyabilmiş. Yapılan araştırmalara göre bu bölgede yaşayan hayvan türleri şunlar.



Yaban domuzu, çakal, tilki, saz kedisi, kuyruksüren, su samuru, vaşak, tavşan, kipri, fare, yılan, turaç, kınalı keklik, sakarca kazı, boz kaz, angıt, suna, fiyu, boz ördek, çumurcun, yeşilbaş ördek, kır ördek, kepçel, macar ördeği, elmabaş, karabatak, sakarmeke, kirik, çıkrıkcın, kaşık gaga, tepeli patka, karabaş patka, bıldırcın, çulluk, üveyik, tahtalı kaya güvercini, su çulluğu, martı, kız kuşu, yalıçapkını, delice tepeli toygar, tarlakuşu, arap bülbülü, serçe, karga, ispinoz, sığırcık, kızıl gerdan, kırlangıç, arı kuşu, atmaca, şahin, doğan, orman kartalı, yılan kartalı, cüce yarasa, uzun kulaklı yarasa, karatavuk, saka ve kukumav kuşu.





