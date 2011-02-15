-BAKANLAR GÖÇÜK BÖLGESİNDE KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 15.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Afşin'deki heyelanla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Özel uçakla Kahramanmaraş'a gelen Çiçek ve Dinçer'i, Vali Şükrü Kocatepe, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Jandarma Komutanı Albay İsmail Cömert ve AK Parti İl Başkanvekili İsmail Bildirici karşıladı. Bakanlar daha sonra toprak kayması sonucu 9 kişinin göçük altında kaldığı Afşin-Elbistan Termik Santralı kömür sahasında incelemelerde bulunmak üzere karayoluyla Afşin'e gitti.